Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre wird mit jeder Minute verstörender

Mit riesigen Kampfmaschinen übernehmen böswillige Aliens die Erde. Steven Spielbergs düsterer Sci-Fi-Blockbuster Krieg der Welten, der heute im TV läuft, ist einer der besten Invasions-Filme.

Wenn Steven Spielberg einen Science-Fiction-Film dreht, ist Großes zu erwarten. Nicht nur in der ersten Phase seiner Karriere hat er Meisterwerke des Genres geschaffen. Auch seit der Jahrtausendwende liefert er regelmäßig mitreißende Blicke in zukünftige Welten ab, angefangen bei A.I. – Künstliche Intelligenz bis hin zu Ready Player One.

Besonders stark ist die nervenaufreibende Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers Krieg der Welten mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells hat Spielberg einen Blockbuster voller erschreckender Bilder inszeniert, wie es sie im amerikanischen Mainstream-Kino viel zu selten zu sehen gibt.

Sci-Fi-Meisterwerk heute im TV: In Krieg der Welten übernehmen die Aliens die Erde

Bevor die Hölle auf Erden losbricht, lernen wir den Kranführer Ray Ferrier (Tom Cruise) kennen. Dieser arbeitete im Containerhafen von New Jersey, lebt getrennt von seiner Frau Mary Ann (Miranda Otto) und versucht, eine Beziehung zu seinen entfremdeten Kindern Rachel (Dakota Fanning) und Robbie (Justin Chatwin) aufzubauen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Krieg der Welten schauen:

Krieg der Welten - Trailer (Deutsch) HD

Doch plötzlich schlagen unzählige Blitze in New Jersey ein und der Boden bricht auf. Aus dem Erdinneren steigen gigantische Maschinen auf, die von feindseligen Außerirdischen gesteuert werden. Angst und Panik übernehmen die Straßen, während Ray alles daran setzt, um seine zerbrochene Familie in Sicherheit zu bringen.

In den ersten Minuten von Krieg der Welten verschmilzt die Sci-Fi-Prämisse mit den schockierenden Bildern eines Katastrophenfilms. Es ist jedoch nicht der überwältigende Bombast, den wir aus Roland Emmerichs Zerstörungskino kennen. Bei Spielberg wirkt die Alien-Invasion noch einmal eine ganze Spur drastischer und hoffnungsloser.

Die Fluchtbewegung durch ein zerfallendes Amerika, die den Verlauf des Films bestimmt, führt uns an unheimliche Orte und offenbart menschliche Abgründe. Cruise kann gar nicht intensiv genug in die Kamera blicken, um die Verzweiflung der Situation zum Ausdruck zu bringen. Krieg der Welten ist eine intensive, erschütternde Filmerfahrung,.

Zum Weiterlesen: Die herzzerreißendste Szene in Krieg der Welten

Ein Fluss voller Leichen und von Blut überzogene Felder: Spielbergs Bilder werden von Minute zu Minute verstörender. Zusammen mit Cruise wühlen wir uns durch panische Menschenmassen und dunkle Keller. Selten fühlte sich eine Alien-Invasion so greifbar und niederschmetternd an wie in diesem wuchtigen Sci-Fi-Blockbuster.

Sci-Fi-Tipp: Wann läuft Spielbergs Krieg der Welten im TV?

Krieg der Welten läuft heute Abend am 6. August 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag um 22:40 Uhr. Alternativ könnt ihr dem Film bei WOW im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.