Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrhunderts, bei dessen Dreh zwei Stars fast gestorben wären

Der heutige TV-Tipp hat alles, was ein guter Sci-Fi-Film braucht: Einen Time-Loop, jede Menge Action und vor allem richtig fiese Aliens.

Edge of Tomorrow trägt nicht umsonst den Untertitel Live. Die. Repeat.. Hier ist der Name Programm und es macht richtig viel Spaß, Tom Cruise immer und immer wieder beim Kampf gegen die ultra gemeinen Aliens zuzugucken. Auch wenn er und Emily Blunt bei einem Unfall am Set beinahe gestorben wären. Ihr könnt euch den Film heute im TV ansehen.

Darum geht's in Edge of Tomorrow, unserem heutigen Sci-Fi-TV-Tipp

Die Menschheit wird von extrem gefährlichen und gnadenlosen Aliens überrannt, die sich Mimics nennen. Damit hat der Major Bill Cage (Cruise) eigentlich nur aus der Entfernung etwas zu tun. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände landet er dann aber überraschend direkt an der Front in Frankreich. Dort muss er ohne einen blassen Schimmer, was er da eigentlich macht, sofort in die Schlacht ziehen.

Mit dem ernüchternden Ergebnis, dass er quasi sofort von den Invasoren erledigt wird. Nur bleibt er danach nicht tot, sondern erwacht kurioserweise wieder am Morgen desselben Tages. Er steckt in einer Zeitschleife fest, die ihn immer wieder dasselbe Massaker an den menschlichen Soldaten erleben lässt. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg und die legendäre Kämpferin Rita Vrataski (Emily Blunt) könnte der Schlüssel sein.

Tom Cruise und Emily Blunt wären bei den Dreharbeiten zu Edge of Tomorrow fast gestorben

Edge of Tomorrow glänzt nicht nur mit brutalen Aliens, einer maximal unterhaltsamen Prämisse im Videospiel-Stil und überraschend viel Humor, sondern kann vor allem auch durch seine beiden Stars überzeugen: Tom Cruise und Emily Blunt leisten hier ganze Arbeit.

Aber um ein Haar hätten die Arbeiten an dem Sci-Fi-Kracher so richtig in die Hose gehen können. Soll heißen: Beim Dreh flüchteten die zwei in einem Auto und Emily Blunt wurde dazu angehalten, schneller zu fahren. Was darin endete, dass sie zu schnell waren, um die Kurve zu kriegen und in einem Baum gelandet sind.

Wie steht es eigentlich um Edge of Tomorrow 2? Seit einer kleinen Ewigkeit warten die Fans darauf, das der Streifen endlich fortgesetzt wird, was zumindest auch nach zehn Jahren immer noch im Gespräch zu sein scheint. Die Fortsetzung in der Produktionshölle ist noch nicht tot, wie der Regisseur erklärt.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Edge of Tomorrow?

Ihr könnt euch den Sci-Fi-Kracher am heutigen Montag, den 18. November ab 20:15 Uhr auf kabel eins anschauen. Dort läuft er bis 22:35 Uhr und am Mittwoch kommt die Wiederholung ab 22:30 Uhr.

Aber Edge of Tomorrow gibt es natürlich auch im Stream. Amazon Prime hat ihn als Teil der Streaming-Flat im Angebot und dasselbe gilt auch für MagentaTV, wo ihr den Film ohne Zusatzkosten sehen könnt. Ansonsten bleibt euch aber natürlich auch noch die Wahl zwischen Apple TV und anderen Video on Demand-Plattformen.

