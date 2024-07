Neue Hoffnung für einen der besten Sci-Fi-Kracher der letzten 10 Jahre: Fortsetzung in der Produktionshölle ist noch nicht tot

Fans warten seit Jahren auf eine Edge of Tomorrow-Fortsetzung. Jetzt hat Regisseur Doug Liman neue Hoffnung gemacht und gesagt, er spricht immer noch mit Tom Cruise darüber.

Manchmal braucht es nur Tom Cruise, der 26-mal im futuristischen Kampf gegen Aliens stirbt, um einen genial unterhaltsamen Sci-Fi-Blockbuster zu erschaffen. 2014 erschien Edge of Tomorrow, der an den Kinokassen aber nur ein milder Erfolg war. Trotzdem ist eine Fortsetzung seit Jahren immer wieder ins Gespräch gebracht worden.

Jetzt hat sich Edge of Tomorrow-Regisseur Doug Liman selbst nochmal zu Wort gemeldet und ziemlich optimistisch über ein Sequel gesprochen.

Edge of Tomorrow-Regisseur versichert, dass immer noch über Teil 2 des Sci-Fi-Krachers gesprochen wird

Da erste Pläne für ein Sequel schon 2014 aufkamen, ist Edge of Tomorrow 2 längst in der Produktionshölle versackt. 2019 sprach Co-Star Emily Blunt darüber, dass sie liebend gerne eine Fortsetzung zu dem Sci-Fi-Blockbuster drehen würde. Damals hätte es jedoch weiterhin an zündenden Ideen gefehlt.

Jetzt ist ein aktuelles Empire -Interview mit Liman erschienen, der nochmal hoffnungsvoll ein Sequel teast:

Wir reden weiter darüber. Wir lieben diese Welt. Ich weiß nicht, wie lange Cameron mit seinen Terminator-Teilen gebraucht hat, aber damals kam es mir wie eine lange Zeit vor.

Schaut hier noch ein cooles Featurette zu Edge of Tomorrow:

Edge of Tomorrow - Reliving Featurette (Deutsch) HD

Doug Liman feiert ersten Edge of Tomorrow heute noch

Konkretere Infos verriet der Regisseur nicht, aber vor kurzer Zeit hat er sich den ersten Edge of Tomorrow-Film anlässlich des zehnjährigen Jubiläums noch mal mit Cruise angesehen. Liman soll noch immer von der unterhaltsamen Qualität des Blockbusters begeistert gewesen sein.



So wie es aussieht, werden sich Fans also noch mindestens einige Jahre gedulden müssen, bis eine mögliche Edge of Tomorrow-Fortsetzung erscheint. Die Hoffnung stirbt trotzdem (bald mehr als 26-mal) zuletzt.

