3 lebensgefährliche Action-Stunts, die die Karriere von Tom Cruise fast vorzeitig beendet haben

Action-Star Tom Cruise ist für waghalsige Stunts bekannt. Drei davon waren allerdings so gefährlich, dass sie seiner Karriere beinahe ein abruptes Ende beschert hätten.

Tom Cruise ist ein Adrenalinjunkie. Anders ist es schwer erklärbar, warum er für Mission Impossible: Ghost Protocol am höchsten Gebäude der Welt herumkraxelt oder für seinen neuen Action-Film 13.000 Motorradsprünge ableistet. Dass er seine Stunts kategorisch selbst ausführt, hat ihn einige Male jedoch auch an die Schwelle des Todes gebracht: Bei drei Szenen aus seinen Filmen hätte ein Unfall fast seine Karriere beendet.

1. Tom Cruise wäre im Action-Kracher Top Gun fast ertrunken

Das geht nicht erst so, seit er mit der Mission: Impossible-Reihe ständig Stunt-Rekorde bricht: Bereits in seinem großen Action-Durchbruch Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel hätte ihn eine Szene beinahe das Leben gekostet.

"Er kam dem Tod so nahe wie niemand sonst, den ich je gesehen habe", berichtet sein Co-Star Barry Tubb (via New York Post ). In einer Szene des Flieger-Dramas schwimmt Cruise nämlich mit geöffnetem Fallschirm im Wasser und versucht, einen abgestürzten Kollegen zu bergen.

Top gun - Trailer (Deutsch) (2)

Der Fallschirm füllte sich dabei allerdings rapide mit Wasser und drohte den Schauspieler in die Tiefe zu ziehen. "[Einer der Taucher am Set] sah es glücklicherweise und schnitt Cruise los", erklärt Tubb. "Sie hätten ihn [sonst] nie gefunden. Er wäre auf dem Meeresboden gelandet."

Nicht nur Top Gun: Das 80er-Actionkino schwitzt Homoerotik aus jeder Pore

2. Die Schwert-Action in Last Samurai wurde für Tom Cruise lebensbedrohlich

Scheint die plötzliche Lebensgefahr in der Top Gun-Szene noch überraschend, so ist sie im Schwertkämpfer-Epos Last Samurai mit all seinen Schlachtszenen beinahe plausibel. Und tatsächlich hätte das Schwert von Cruises Kollegen Hiroyuki Sanada ihn beinahe den Kopf gekostet.

The Last Samurai - Trailer (Deutsch)

Wie der Guardian zitiert, waren beide in eine Scharmützel-Szene mit mechanischen Pferden involviert. Durch eine Fehlfunktion des Pferdes kam Sanadas Klinge dabei gefährlich nahe an Cruises Hals, bevor Sanada sie stoppen konnte:

Toms Hals war direkt vor mir und ich wollte mein Schwert aufhalten, aber das ist schwer mit einer Hand. [...] Die Crew schrie von allen Seiten auf. Sie dachten schon, Toms Kopf würde durch die Luft fliegen.

3. Tom Cruise rasselt in Sci-Fi-Action mit Emily Blunt direkt in einen Baum

Edge of Tomorrow - Trailer (Deutsch) HD

Doch es braucht nicht erst japanischen Stahl, um Tom Cruise in Lebensgefahr zu bringen: Ein altes Auto und Emily Blunt reichen offenbar völlig aus. In einer Szene des Sci-Fi-Krachers Edge of Tomorrow versuchen die beiden, per Auto den mordlustigen Invasoren-Aliens zu entkommen. Beim Dreh landeten sie dabei allerdings in einem Baum. Blunt, die den Wagen fuhr, erklärte in der Conan O'Brien Show :

[Nach dem ersten Durchlauf] sagte mir der Stunt-Koordinator, ich solle noch schneller fahren. Ich rase also den Weg runter, Tom ist sehr ruhig, und als wir an eine Rechtskurve kommen, ruft er plötzlich 'Bremsen, bremsen, bremsen!' [...] Ich kam zu spät aus der Kurve und fuhr in einen Baum. Fast hätte ich Tom Cruise getötet.

Ob Fallschirme, Schwerter oder straßennahe Flora: Auch ein Stunt-Ass wie Tom Cruise kommt der Gefahr manchmal näher, als ihm lieb ist. Was ihn offenbar nicht davon abhält, seit fast 40 Jahren Kopf und Kragen zu riskieren.

