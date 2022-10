Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Horrorfilme der letzten 10 Jahre mit unvergesslich harter Operationsszene

Auf Sat. 1 wird heute Abend Prometheus ausgestrahlt. Der umstrittene Alien-Ableger ist ein bildgewaltiges Erlebnis, das mit garstigem Horror und philosophischem Anstrich begeistert.

Hinweis: Den nachfolgenden Artikel haben wir in ähnlicher Form schon mal veröffentlicht.

Der erste Alien-Film gehört ohne Zweifel zu den größten Klassikern der Filmgeschichte. Bis auf die Fortsetzung von James Cameron lässt sich das von den weiteren Fortsetzungen nicht wirklich behaupten. Über 30 Jahre nach dem wegweisenden Original ist Regisseur Ridley Scott dann selbst nochmal zur Alien-Reihe zurückgekehrt und hat mit dem Prequel-ähnlichen Ableger Prometheus - Dunkle Zeichen einen der kontroversesten Filme des Franchise abgeliefert.

Heute Abend könnt ihr den Film um 23:25 Uhr auf Sat. 1 schauen. Auch wenn der Film vielfach wegen Logikfehlern und beantworteten Fragen kritisiert wird, die sich niemand gestellt hätte, ist der bildgewaltige, ambitionierte Blockbuster für mich einer der besten Sci-Horrorfilme der letzten 10 Jahre.

Prometheus bereichert das Alien-Franchise mit garstigem Sci-Fi-Horror und Tiefgang

Ähnlich wie der erste Alien-Teil spielt auch Prometheus gekonnt mit der Angst vor dem Unbekannten. In dem Science-Fiction-Szenario ergründet Ridley Scott aber nicht mehr, was die Menschheit in der Zukunft noch nicht entdeckt hat, sondern was uns aus unserer tiefsten Vergangenheit noch nicht bewusst war.

Das Dilemma zwischen Schöpfer und Schöpfung spiegelt Prometheus dabei in dem von Michael Fassbender großartig gespielten Androiden David. Als dieser von dem Archäologen Charlie gesagt bekommt, dass er nur von den Menschen erschaffen wurde, weil diese es eben konnten, antwortet er ebenso treffend wie beklemmend: "Können Sie sich ausmalen, wie enttäuschend es wäre, dasselbe von Ihrem Schöpfer zu hören?"

Neben diesen philosophischen Tönen begeistert Prometheus aber auch als geradliniger Sci-Fi-Horror, der den Zuschauer immer wieder mit schauriger Spannung und heftigen Schockmomenten aufrüttelt.

Neben dem fantastischen Produktionsdesign, das auf fremden Planeten in tödliche Sandstürme oder das geheimnisvolle Innere von Berghöhlen führt, entfesselt Prometheus oft puren Körperhorror. Dadurch entwickelt sich Ridley Scotts Film neben den überwiegend simpel gezeichneten (und wirklich nicht allzu clever handelnden) Figuren in den intensivsten Momenten zur surreal-bizarren Todesodyssee.

Aliens, die Knochen brechen und durch den Mund im Körper ihrer Opfer verschwinden, Gesichter, die von Säure verätzt werden oder eine Sequenz, in der Noomi Rapaces Figur eines der Wesen aus ihrem eigenen Bauch entfernen muss, sind nur einige unvergessliche Momente aus Prometheus.

Als Gesamtwerk ist der Blockbuster der eindrucksvolle Beweis, wie ein Franchise zu den Wurzeln zurückkehren und trotzdem eine faszinierende neue Mythologie erschaffen kann, in der sich der Horror des Unbekannten mit dem Horror unserer eigenen Existenz vereint.

