Gewaltige Sci-Fi-Überraschung: Neuer Alien-Film von Ridley Scott kommt

Nach dem Kino-Erfolg von Alien: Romulus will es Sci-Fi-Koryphäe Ridley Scott noch einmal wissen: Ein neuer Teil der ikonischen Reihe ist in Arbeit.

Alien: Romulus mauserte sich zu einem der größten Sci-Fi-Hits des Jahres und konnte weltweit nicht nur rund 350 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen (via Box Office Mojo ), sondern auch Presse und Publikum begeistern. So kommt der Streifen von Fede Álvarez etwa bei der Moviepilot-Community auf eine Wertung von starken 7,5 Punkten, während Rotten Tomatoes einen Kritiken-Score von 80 Prozent zählt.

Produzent Ridley Scott will an diesen Erfolg nun offenbar anknüpfen – denn ein neuer Alien-Film sei bereits in Planung.

Ridley Scott entwickelt neuen Alien-Film nach Erfolg von Alien:Romulus

Wie in einem ausführlichen Porträt des Hollywood Reporter über den legendären Filmemacher berichtet wird, entwickelt Scott bereits einen neuen Alien-Film für 20th Century Studios. Die Entscheidung soll durch den Erfolg von Alien: Romulus befeuert worden sein.

Schaut hier noch einen Trailer zu Alien: Romulus:

Alien: Romulus - Trailer (Deutsch) HD

Nähere Details werden dazu bisher unter Verschluss gehalten. So ist bisher nicht bekannt, ob der neue Film als Fortsetzung zu Alien: Romulus dienen wird, oder Scott an die Prequels Prometheus und Alien: Covenant anknüpfen wird. Darüber hinaus ist natürlich ebenfalls nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Alien-Film um ein alleinstehendes Spin-off handelt.

Das Alien-Franchise besteht seit 45 Jahren

Die Alien-Reihe umfasst bis dato sieben Filme und nahm mit dem Sci-Fi-Klassiker Alien 1979 ihren Anfang. Darüber hinaus existieren mit Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator 2 zwei Crossover-Filme. Eine eigene Serie wurde als Alien: Earth von Ridley Scott entwickelt und startet im kommenden Jahr bei für FX, Hulu und Disney+.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Alien-Projekte:

Filme der Hauptreihe:

Crossover Filme:

Serie: