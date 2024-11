Heute im TV: Einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre

Weltraumhorror, Endzeitvision und psychologischer Thriller: Heute Abend könnt ihr einen der besten Science-Fiction-Filme des 21. Jahrhunderts im Fernsehen schauen.

Die Sonne stirbt und die Erde droht, in ewiger Finsternis und Kälte zu versinken. Was sich wie die Prämisse eines klassischen Weltuntergangsfilms anhört, hat noch viel mehr zu bieten: In Sunshine verstecken sich unter dem Deckmantel des Sci-Fi-Films zahlreiche Genres, die für eine mitreißende Odyssee durch den Weltraum sorgen.

Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland haben einen Film geschaffen, der sich die meiste Zeit in den engen Räumen eines Raumschiffs abspielt. Grenzen sind Sunshine jedoch keine gesetzt. Die Geschichte über eine Crew, die mit einer Bombe die Sonne neu entzünden soll, wagt sich bis zu dem glühenden Stern vor.

Sci-Fi-Highlight heute im TV: In Sunshine geht es zur Sonne

Sunshine setzt im Jahr 2057 ein und skizziert kurz ein Bild der Erde, ehe wir uns mit der Ikarus II auf den Weg in die unendlichen Weiten des Weltraums wagen. Es ist nicht die erste Mission dieser Art, wie der Name des Raumschiffs verrät. An Bord befindet sich ein internationales Team. Jedes Mitglied bringt eine andere Expertise mit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sunshine schauen:

Sunshine - Trailer (Deutsch)

Zusammenhalt ist folglich entscheidend. Niemand kann Sonne und Erde im Alleingang retten. Es kommt jedoch zu Anspannungen innerhalb der Gruppe. Die lange Reise macht der Besatzung zu schaffen. Persönliche Differenzen, Zweifel an der Mission und existenzielle Abgründe treiben die Crew in den Wahnsinn.

Ein aufregender und nachdenklicher Sci-Fi-Film zugleich

Boyle und Garland nutzen die Prämisse, um verschiedene Aspekte zu erforschen. So durchläuft Sunshine das gesamte Spektrum an Sci-Fi-Gefahren. Auf die zermürbende Endzeitvision zu Beginn des Films folgt ein psychologischer Thriller, ehe wir uns in einem Weltraumhorrorfilm mit existenzphilosophischen Einschlägen wiederfinden.

Sunshine ist actionreich, dramatisch und sorgt für 107 Minuten Nervenkitzel. Es sind jedoch nicht nur die lauten, knallenden Passagen, die mitreißen. Am faszinierendsten ist es, wenn der Film in nachdenklicher Dunkelheit versinkt und uns Bilder zeigt, die noch lange nachhallen. Gänsehautmomente hat Sunshine einige zu bieten.

Während sich Boyle nach Sunshine in vielen weiteren Genres ausgetobt an, ist Garland dem Science-Fiction-Film treu geblieben. 2012 war er maßgeblich an der Umsetzung des grandiosen Dredd-Reboots mit Karl Urban beteiligt. Mit Ex Machina, Auslöschung und Devs schenkte er uns drei Sci-Fi-Perlen.

Sci-Fi-Tipp: Wann läuft Sunshine im TV?

Sunshine läuft heute Abend am 29. November 2024 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr den Film alternativ bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.