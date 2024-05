Heute im TV: Einer der besten Western der letzten 20 Jahre mit Russell Crowe in unfassbar fieser Rolle

Heute könnt ihr euch im TV einen der besten Western überhaupt ansehen. Darin brilliert unter anderem Russell Crowe, der einen echt fiesen Bösewicht spielt.

Wenn ihr dem Western-Genre auch nur im Entferntesten etwas abgewinnen könnt, solltet ihr heute Abend die Flimmerkiste anwerfen. Im TV läuft nämlich Todeszug nach Yuma und der hat es wirklich in sich. Hier liefert sich Christian Bale ein episches Psycho-Duell mit Russell Crowe, der einen extrem bösartigen wie durchtriebenen Schurken spielt.



Darum geht's in Todeszug nach Yuma

Dan Evans (Christian Bale) lebt mit seiner Familie auf einer Farm in ärmlichen Verhältnissen und wird plötzlich aus seinem friedlichen Leben gerissen. Für 200 Dollar soll er dabei helfen, den gefürchteten Outlaw Ben Wade (Russell Crowe) zum weit entfernten Bahnhof zu bringen. Gemeinsam mit einem kleinen Trupp macht sich der Farmer auf den Weg nach Contention, um den 3 Uhr 10-Zug nach Yuma zu erwischen.

Aber dummerweise gibt es da noch die brutale Gang von Wade, die ihren Boss befreien will und der Gruppe auf den Fersen ist. Wade versucht seinerseits wiederum, die Grenzen seiner Eskorte auszutesten und herauszufinden, wie er entkommen kann. Dabei entspinnt sich ein extrem spannendes Hin und Her zwischen Dan Evans und dem gerissenen Verbrecher, bis es zum unvermeidlichen Showdown kommt.

Sony Russell Crowe macht in Todeszug nach Yuma keine Gefangenen

Todeszug nach Yuma lebt von der Spannung, die sich zwischen Christian Bale und Russell Crowe entfaltet

Insbesondere Russell Crowe glänzt in Todeszug nach Yuma in einer seiner gemeinsten Rollen. Er beteuert frei heraus, ein ganz und gar schlechter Mensch zu sein und schreckt auch vor den skrupellosesten Tricks nicht zurück. Selbst in Gefangenschaft setzt er alles daran, die Leute um ihn herum zu manipulieren und denkt gar nicht daran, Gnade walten zu lassen.

Dem gegenüber steht mit Christian Bale natürlich ein nicht minder begabter Schauspieler. Die beiden Charaktere belauern sich gegenseitig, lernen sich kennen, freunden sich fast schon an und sind sich doch spinnefeind. Aber das war noch nicht alles: Todeszug nach Yuma ist bis in die kleinsten Nebenrollen hervorragend besetzt.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Todeszug nach Yuma?

Habt ihr Lust bekommen, euch selbst ein Bild von Todeszug nach Yuma zu machen, könnt ihr das am heutigen Freitag, den 10. Mai um 22:25 Uhr auf 3sat tun. Der Film kommt ohne Werbepausen und läuft bis um 0:20 Uhr.

Wie eigentlich fast immer könnt ihr den Streifen aber auch online streamen. Das geht zum Beispiel bei Magenta TV, Amazon, Apple TV oder Google Play beziehungsweise YouTube. In einer Abo-Streaming-Flat ist er momentan aber nicht enthalten.

