Heute im TV: Einer der dümmsten (und unterhaltsamsten) Sci-Fi-Filme aller Zeiten

Das neue Jahr beginnt mit Science-Fiction-Bombast im Fernsehen. Heute Abend läuft ein spaßiger Blockbuster-Klassiker, der von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt.

Regisseur Michael Bay lässt es heute zur Primetime ordentlich krachen. Gezeigt wird der actiongeladene Sci-Fi-Katastrophenfilm Armageddon – Das jüngste Gericht aus dem Jahr 1998, in dem ein Asteroid direkt auf die Erde zurast. Nur die Sprengung des gigantischen Brockens kann die Menschheit vor der Auslöschung retten.

Der Weltuntergang naht: In Michael Bays Armageddon muss Bruce Willis einen Asteroiden sprengen

Das ist eine dramatische Prämisse, die Bay zu Beginn des Films eindrücklich illustriert. Noch bevor der Asteroid in Sichtweite gerät, künden unzählige Meteoriten von seiner Ankunft und richten ein unglaubliches Maß der Zerstörung in New York an. Der Tag des jüngsten Gerichts steht bevor, daran zweifelt jetzt niemand mehr.

NASA-Chef Dan Truman (Billy Bob Thornton) sucht händeringend nach einem Plan, um die Erde zu retten. Mit einer Atombombe soll der Asteroid gesprengt werden. Doch wer könnte diese gefährliche Mission stemmen? Infrage kommt eigentlich nur ein Mann: der mit allen Wassern gewaschene Ölbohr-Experte Harry Stamper (Bruce Willis).

Hier könnt ihr den Trailer zu Armageddon schauen:

Armageddon - Trailer (Deutsch)

Stamper soll ein Bohr-Team in den Weltraum fliegen, ein Loch in den Asteroiden bohren und diesen sprengen. Ohne Astronautenausbildung geht das allerdings nicht und so verbringen wir einen Großteil der Laufzeit damit, den Bohr-Experten beim NASA-Training zuzuschauen. Das ist sehr unterhaltsam, aber auch extrem unlogisch.

Bohr-Experten statt NASA-Astronauten? Auch Ben Affleck ist der große Logikfehler von Armageddon aufgefallen

Seit seiner Veröffentlichung wird Armageddon vor allem mit einem Kritikpunkt konfrontiert: Warum in aller Welt wurden nicht einfach Astronauten der NASA in der Kunst des Bohrens ausgebildet? Es wirkt, als hätte das Drehbuch absichtlich den kompliziertesten Weg gewählt. Das ist auch Co-Star Ben Affleck aufgefallen.



Im legendären Audiokommentar des Films erinnert sich Affleck an den Dreh:

Ich fragte Michael [Bay], warum es einfacher sei, Ölbohrer zu Astronauten als Astronauten zu Ölbohrern auszubilden, und er sagte mir, ich solle die Klappe halten. [...] Das war das Ende dieses Gesprächs.

Dem Unterhaltungsfaktor tut das aber keinen Abbruch. Bay inszeniert den Film in epischen Bildern und schonungslosem Pathos, der einen mitreißt, ob man will oder nicht. Armageddon ist aus dem Blockbuster-Kino nicht wegzudenken und gerade im Genre des Sci-Fi-Katastrophenfilms ein unverkennbarer Markstein.

Sci-Fi-Kracher: Wann läuft Armageddon im TV?

Armageddon – Das jüngste Gericht läuft heute Abend, am 1. Januar 2023, um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:10 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

