Heute im TV: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, dessen Held über 50 Jahre später eine riesige Kontroverse auslöste

Am Dienstag läuft der erste Teil einer legendären deutschen Western-Reihe im TV. 2022 kam es zur kontroversen Diskussion um die Hauptfigur und ob diese heutzutage noch ihre Berechtigung hat.

Die Winnetou-Filme aus den 60er-Jahren sind längst deutsches Kulturgut. Gerade der erste Teil von 1963, der die Vorgeschichte zu Der Schatz im Silbersee erzählt, gehört zu den fünf erfolgreichsten deutschen Kinofilmen aller Zeiten.

Bei ZDFNeo läuft Winnetou am Dienstagabend. 2022 kam es zuletzt zur kontroversen Diskussion rund um die legendäre Film-Figur.

Darum geht es in Winnetou

Die Winnetou-Filme basieren auf der Roman-Reihe des deutschen Schriftstellers Karl May. In der Verfilmung von 1963 stehen brutale Auseinandersetzungen zwischen Indianern und Bauunternehmungen rund um eine neue Bahnlinie im Mittelpunkt. Der amerikanische Arbeiter Old Shatterhand (Lex Barker) erkennt die Ungerechtigkeit des Vorhabens und schließt sich mit dem Apachen-Anführer Winnetou (Pierre Brice) zusammen, um den Ureinwohnern gegen die Ausbeutung ihres Landes zu helfen.

Laut InsideKino ist der Western der fünfterfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten. Damals gingen über 10,4 Millionen Menschen ins Kino, um sich Winnetou anzuschauen.

Die Winnetou-Kontroverse aus dem Jahr 2022

Im letzten Jahr nahm der Ravensburger Verlag ein neues Kinderbuch aus dem Sortiment, das zum Start des Films Der junge Häuptling Winnetou erscheinen sollte. Bei dem Streifen handelte es sich nicht mehr um eine direkte Karl May-Adaption.

Der Verlag bekam viel Kritik, da das Buch rassistische und koloniale Stereotypen reproduzieren würde. Die Kontroverse löste eine große Diskussion darüber aus, ob der Winnetou-Stoff heutzutage noch zeitgemäß ist.

Wann läuft Winnetou im TV?

ZDFNeo strahlt den ersten Winnetou-Film am 3. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss folgen Teil 2 und 3 sowie um 00:50 Uhr dann noch Der Schatz im Silbersee.

