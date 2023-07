Heute im TV: Einer der härtesten Rache-Thriller der letzten Jahre, der trotzdem ungeschnitten läuft

Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Rape-and-Revenge-Film seid, dann dürfte euch das heutige TV-Programm sehr glücklich machen. Da kommt nämlich ein FSK 18-Reißer komplett ungeschnitten.

Eine Blutspur. Das ist eines der denkwürdigsten Bilder, das von Revenge in Erinnerung bleibt. Im Grunde zieht sie sich durch den gesamten Film, wenn wir einer jungen Frau beim Überlebenskampf gegen ihre Peiniger folgen. Mit jeder vergehenden Minute werden Körper zerstört und verbluten im heißen Wüstensand.

Regisseurin Coralie Fargeat hat mit Revenge einen der schonungslosesten Rape-and-Revenge-Filme der vergangenen Jahre geschaffen. 108 Minuten fesselt der Thriller, der auch dem Body-Horror nicht ganz abgeneigt ist. Heute Abend könnt ihr die knallharte Survival-Odyssee im Fernsehen schauen – und das sogar ungeschnitten.

Verstörend, hypnotisierend und ungeschnitten: Revenge mit der großartigen Matilda Lutz dürft ihr nicht verpassen

Die Geschichte von Revenge dreht sich um Jen (Matilda Lutz), die sich gemeinsam mit ihrem Freund Richard (Kevin Janssens) auf den Weg in ein luxuriöses Anwesen in der Wüste macht. Dort will sie ein paar entspannte Tage in der Sonne verbringen. Doch schnell wird klar, dass der Ausflug nicht so läuft wie geplant.

Hier könnt ihr den Trailer zu Revenge schauen:

Revenge - Trailer (Deutsch) HD

Richard hat sich mit seinen Freunden Stan (Vincent Colombe) und Dimitri (Guillaume Bouchède) zu einem Jagdausflug verabredet. Den beiden ist allerdings nicht zu trauen. Stan vergewaltigt Jen und versucht, die Sache zu vertuschen. Was folgt, ist ein erbarmungsloser Rachefeldzug, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

Tele 5 zeigt Revenge heute Abend, am 18. Juli 2023, um 23:15 Uhr. Das bedeutet, wir bekommen den Film ungeschnitten zu Gesicht. Schon für die Free-TV-Premiere vor drei Jahren wählte der Sender einen Termin nach 23:00 Uhr und konnte das Werk somit in seiner ganzen Härte zeigen, wie bei Schnittberichte zu lesen ist. Die Wiederholung von Revenge folgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 01:50 Uhr.

