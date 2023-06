Heute im TV: Einer der spannendsten Thriller der letzten 10 Jahre, in dem eine Frau auf einem Felsen ums Überleben kämpft

Heute läuft einer der besten Thriller des letzten Jahrzehnts im TV. Wenn ihr dabei nicht sofort an The Shallows denkt, solltet ihr euch das kleine Meisterwerk heute unbedingt genauer anschauen.

Thriller-Meister Jaume Collet-Serra brachte vor 7 Jahren den großartigen Survival-Reißer The Shallows in die Kinos. Der Film mit Blake Lively in der Hauptrolle ist so gut und spannend, dass er es in unser Top 100 der besten Filme des letzten Jahrzehnts schaffte. Unten erfahrt ihr, auf welchen Platz The Shallows kam und wieso. Heute könnt ihr in im TV sehen.

Die wichtigsten Infos zur Ausstrahlung von The Shallows

The Shallows läuft um 22.30 Uhr bei Nitro

Eine Wiederholung gibt es nicht

The Shallows ist derzeit leider nicht in einer Flatrate eines großen Streaming-Dienstes verfügbar

Darum geht es in The Shallows

Nancy (Blake Lively) sucht eine abgelegene Bucht auf, um den ganzen Tag zu surfen. Doch sie ist nicht alleine an dem wunderschönen Ort irgendwo an der mexikanischen Küste. Zwei weitere Surfer drehen ihre Runden – und später auch ein hungriger Hai. Den ersten Angriff überlebt Nancy knapp, sie rettet sich auf einen Felsen. Das ist das simple Szenario, in dem der Thriller seine Kreise dreht: Eine junge Frau, das Meer, ein Hai – und das rettende Ufer in weiter, aber sichtbarer Ferne.

The Shallows - Trailer (Deutsch) HD

Simpler, aber unfassbar intensiver Survival-Thrill in The Shallows

The Shallows schob sich in Moviepilots Top 100 der besten Filme des letzten Jahrzehnts auf einen sehr starken 62. Platz. Womit hat er sich das verdient? Ein Mensch stellt sich mit kargen Mitteln in lebensfeindlicher Umgebung einem überlegenden Feind entgegen. Der Hai in The Shallows überlässt Blake Livelys Figur keinen Raum für Fehler und fordert ihr auch den letzten Rest Überlebenswille ab. Nancy kämpft, improvisiert und taktiert gegen den kreisenden Hai, während einige Fleischfetzen ihres Körpers bereits in dessen Zahnzwischenräumen stecken.

Auch spannend:

Immer wieder bewegt sich The Shallows ruckartig vorwärts. Auf heftige Spannungswellen folgen Ruhephasen für Nancy und die Zuschauenden. Der Regisseur setzt diese stillen Momente gezielt ein, damit sich das Geschehen ordnen kann. Die Spannung aber bleibt bis zum Finale auf einem Wahnsinnsniveau, ganz ohne unrealistische Wendungen. Das hat in den letzten Jahren kaum ein Thriller geschafft.