Heute kommt einer der teuersten Abenteuerfilme aller Zeiten im TV: Unfassbar gute Unterhaltung mit bahnbrechenden Effekten

Wer Lust auf groß angelegte Abenteuer-Spektakel hat, kommt heute Abend im TV auf seine oder ihre Kosten. Der Film war der teuerste überhaupt und glänzt mit Special Effects.

Heute Abend im TV könnt ihr euch ein ganz besonders abgefahrenes Stück Film ansehen, das immer noch zu den zehn teuersten Streifen aller Zeiten zählt. Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt hat seinerzeit über 300 Millionen US-Dollar gekostet und begeisterte nicht nur mit guter Unterhaltung, sondern auch mit einer spektakulären Inszenierung. Bevor mit Teil 4 der Niedergang der Reihe begann.

Darum geht es in Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt

Im dritten Teil der Fluch der Karibik- beziehungsweise Pirates of the Caribbean-Saga wird es kompliziert. Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) muss zunächst aus der Unterwelt gerettet werden, was Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) gemeinsam mit Kapitän Barbossa versuchen.

Anschließend bekommen sie es mit der East India Trading Company, deren Flotte und mit dem Geisterschiff Flying Dutchman zu tun. Die Meeresgöttin Calypso steckt auch noch in einem menschlichen Körper und letzten Endes tun sich die Pirtatenfürsten zusammen, um gemeinsam gegen die Handelsgesellschaft bestehen zu können.

Im Zuge dessen kommt es zu diversen Irrungen und Wirrungen, Verrat, einer Hochzeit und fast schon nebenbei wird eine neue Piratenkönigin gekürt. Die latent krude Story tut dem Schau- und Unterhaltungswert des Ganzen aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: das passt perfekt zum leicht chaotischen Spektakel.

Fluch der Karibik 3 war nicht nur sehr teuer: Die Investitionen haben sich gelohnt

Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt wurde der Einfachheit halber eigentlich gleich in einem Aufwasch mit dem zweiten Teil der Fluch der Karibik-Reihe gedreht. Aber weil das Wetter immer wieder eine Herausforderung dargestellt hat und Nachdrehs nötig wurden, sollen sich die Produktionskosten von diesem dritten Teil laut Schätzungen auf 300 bis 350 Millionen Dollar belaufen.

Das sieht man dem Film an: Die wilde Sause geizt nicht mit coolen Effekten bei den diversen Fisch- und anderen Fabelwesen. Vor allem der riesige Strudel im Meer gegen Ende und die abgefahrenen Seeschlachten lassen aber wiederholt die Kinnlade herunterklappen.

Insgesamt war auch Teil 3 ein massiver Erfolg und hat 961 Millionen US-Dollar eingespielt. Mittlerweile ist es deutlich ruhiger um die Pirates of the Caribbean-Reihe geworden. Das liegt nicht zuletzt am mittlerweile sehr umstrittenen Johnny Depp, der in den letzten Jahren vor allem durch äußerst negative Schlagzeilen und eine extrem unangenehme Gerichtsverhandlung aufgefallen ist.

Wann läuft Fluch der Karibik 3 im TV?

Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt aka Fluch der Karibik 3 läuft heute Abend am 24. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:20 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 10:45 Uhr. Zudem könnt ihr den Film jederzeit bei dem Streaming-Dienst Disney+ im Abo schauen.