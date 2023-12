Heute im TV: Teil 4 einer extrem beliebten Abenteuer-Reihe, der den Untergang eines 4,5-Milliarden-Franchise einleitete

Von einem Abenteuer-Franchise mit fünf Filmen, das insgesamt 1,1 Milliarden Dollar ausgab und dafür 4,5 Milliarden weltweit einspielte, läuft heute der vierte Teil im TV.

Heute Abend wird im Fernsehen Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten gezeigt. Es ist der vierte Teil der Abenteuer-Reihe, die auf stattliche Einspielergebnisse zurückblicken kann. Mit Teil 4 schlug sie aber eine neue Richtung ein, die dem Franchise auf lange Sicht eher schadete.



Pirates of the Caribbean im TV: In Fremde Gezeiten sticht Jack Sparrow auf der Suche nach seiner Jugend in See

Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) stürzt sich in ein Abenteuer, das ihn zur Quelle der ewigen Jugend führen soll. Zusammen mit seinem einstigen Rivalen Barbossa (Geoffrey Rush) macht er sich auf die Suche nach dem sagenumworbenen Ort, der Unsterblichkeit verspricht. Zugleich tritt mit Angelica (Penélope Cruz) eine Frau aus Jacks Vergangenheit zurück in sein Leben, die sich als seine große Liebe entpuppen könnte. Zu dumm nur, dass es sich dabei um die Tochter des berüchtigten Piraten Blackbeard (Ian McShane) handelt.

Disney Fluch der Karibik 4

Fluch der Karibik 4 besiegelte den Untergang der Reihe

Das zweite Piraten-Abenteuer ist der erfolgreichste Teil der Reihe, aber Fluch der Karibik 4 durchbrach als einziger Film des Franchises ebenfalls die Milliarden-Marke bei den Einnahmen und reihte sich nur knapp dahinter ein.



Die Fluch der Karibik-Reihe im Überblick:

Alle Pirates of the Caribbean-Filme zeigt euch diese Liste mit Moviepilot-Wertung und internationalem Einspielergebnis (laut Box Office Mojo ).

Disney Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten

Trotz hoher Publikumszahlen ließen die Piraten-Abenteuer ab Fremde Gezeiten allerdings qualitativ stark nach. Das schlägt sich auch in den Bewertungszahlen nieder. Nach Teil 3 endete außerdem die in sich abgeschlossene erste Trilogie von Gore Verbinski. Danach musste die Pirates of the Caribbean-Reihe sich neu orientieren und plötzlich ohne ihre Hauptfiguren Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) auskommen. Ihre Abwesenheit konnte auch die Meerjungfrauen-Lovestory mit Sam Claflin und Astrid Bergès-Frisbey nicht auffangen.

Und trotz aller Begeisterung für Fan-Liebling Captain Jack Sparrow fehlte den Fortsetzungen von da an eine eingängige Geschichte und wurde zunehmend als "Profit-orientierte Ausschlachtung" der beliebten Filmreihe angesehen (via Meta-Critic ). Sechs Jahre nach dem letzten Fluch der Karibik-Eintrag kommt der nächste Film Pirates of the Caribbean 6 nicht recht mit seinem Vorhaben voran, die Reihe wiederzubeleben. Ob er wirklich irgendwann das Licht der Kinoleinwand erblicken wird, steht aktuell in den Sternen.

Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten machte also den ersten großen Schritt im Abwärtstrend eines bis dahin gefeierten Abenteuer-Franchises.



Stream oder TV: Wann und wo läuft Fluch der Karibik 4?

Sat.1 zeigt Fluch der Karibik 4 am heutigen Samstag, dem 16. Dezember 2023 um 20:15 Uhr im Fernsehen. Wer die TV-Ausstrahlung verpasst hat, kann den Film aber auch jederzeit bei Disney+ streamen.



