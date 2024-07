Heute im TV: Einer der ultimativen Will Smith-Filme ‒ man kann ihn einfach immer wieder schauen

Statt des EM-Viertelfinales könnt ihr euch Will Smith in dieser romantischen Komödie ansehen und euch gleichzeitig ein paar Flirt-Tipps und Tanztricks abgucken. Dieser Film macht immer wieder Spaß.

Bevor Tinder die Flirtwelt digitalisierte, musste man seinem Schwarm noch persönlich gegenüberstehen, um nach einem Date zu fragen. Wie schwierig das sein kann, zeigt unser heutiger TV-Tipp, die romantische Komödie Hitch - Der Date Doktor, in dem Kevin James Flirtnachhilfe von Datingcoach Will Smith erhält.

Will Smith als cooler Date Doktor in der gelungenen Komödie Hitch

In New York gibt es einige Single-Männer, doch Datingexperte Alex Hitchens (Smith) ist eine wahre Legende. Er zeigt selbst den unscheinbarsten Männern, wie sie ihre Traumfrauen erobern können. Dabei geht es nicht um schmutzige Tricks, sondern darum, das Selbstbewusstsein der oft abgelehnten Männer wiederzuerwecken. Doch sein neuer Schützling Albert (James) erweist sich als echter Härtefall.

Sony Pictures Will Smith und Eva Mendes in Hitch - Der Date Doktor

Der schüchterne Tollpatsch hat sich ausgerechnet in seine erfolgreiche Chefin Allegra (Amber Valletta) verliebt, die von Männern nur so umschwärmt wird. Während dessen muss sich Hitch noch mit der Journalistin Sara (Eva Mendes) auseinandersetzen, die hinter Hitchs Erfolgsrezept einen Hochstapler vermutet und beschließt sich selbst zur Beute für den Date Doktor zu machen.

Intelligente Komödie Hitch überzeugt mit interkulturellem Cast

Gleich zwei große TV-Stars der 90er spielen in Hitch Seite an Seite und sind im Doppelpack noch komischer als ohnehin schon. Der Prinz von Bel-Air-Star war selbst großer King of Queens-Fan und schlug Kevin James für die Rolle des Albert vor. Nicht zuletzt das Improvisationstalent der beiden macht viele Szenen so komisch. Auch Eva Mendes glänzt in ihrer Rolle als unabhängige Single-Frau, doch bei ihrem Casting spielte auch die Filmpolitik eine Rolle.

Denn bei der Rollenvergabe von Smiths Love-Interest waren die Produzent:innen sehr um die Hautfarbe besorgt, wie ein Artikel von Today verrät. Sie fürchteten, das Publikum könne sich an einer Filmromanze zwischen einem schwarzen Darsteller und einer weißen Schauspielerin stören. Auf der anderen Seite befürchtete man, ein afroamerikanisches Paar würde die weißen Zuschauer:innen abschrecken. Eva Mendes schien als Latina die sichere Wahl zu sein.

Inzwischen hat sich die Filmlandschaft glücklicherweise weiterentwickelt, auch wenn es immer noch Handlungsbedarf gibt, wie die Diskussionen um Idris Elba als James Bond-Nachfolger oder die Hetzjagd gegen Arielle-Darstellerin Halle Bailey zeigen. Die Casting-Entscheidung kommt Hitch dennoch zugute, was nicht an der Hautfarbe, sondern an der Leistung liegt. Die "überzeugende Besetzungsliste [...] machen Hitch zu dem, was wir seit langem vermissten", heißt es in der Filmkritik von Cinema :

eine intelligente Komödie für beiderlei Geschlecht, die in ihrer märchenhaften Verpackung Date-Geschädigten aus dem Herzen spricht – und aus der sie auch noch einige Flirt-Tipps mit nach Hause nehmen können.

Statt EM Viertelfinale: Wann läuft die Hitch - Der Date Doktor im TV?

RTL2 zeigt am heutigen Freitag, den 05. Juli 2024 um 20:15 Uhr die Komödie mit Will Smith. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf Samstag, den 06. Juli um 01:40 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Hitch auch jederzeit auf Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.