"Ekelhaft und abstoßend": James Bond-Kandidat Idris Elba verrät traurigen Grund, warum er nicht der 007 nach Daniel Craig werden will

Idris Elba war lange als möglicher James Bond-Nachfolger für Daniel Craig im Gespräch. Nun verriet er, warum er gar keine Lust mehr auf die 007-Rolle hat.

Seit Daniel Craig seine James Bond-Rolle nach Keine Zeit zu sterben an den Nagel gehängt hat, wird über mögliche 007-Nachfolger spekuliert. Viele Jahre war auch Idris Elba einer dieser heiß gehandelten Kandidaten, doch nun fand der Marvel-Star klare Worte, warum er sich das nicht länger wünscht.

Abgeschreckt: Warum Idris Elba nicht mehr James Bond werden will

Nachdem Idris Elba letztes Jahr noch zu bedenken gab, dass ein 10-Jahres-Engagement als Bond ihn als neuen Martini-Schlürfer disqualifizieren könnte, fand er in einem Variety -Interview nun klare Worte zu seiner James Bond-Geschichte:

Die Wahrheit ist, dass ich lange total geschmeichelt war, [in Betracht gezogen zu werden]. [...] Es ist eine der begehrtesten Rollen. Gefragt zu werden, James Bond zu spielen, bedeutet, du hast den Höhepunkt erreicht. Das ist eine dieser Besetzungen, wo sie ganze Welt ein Wort mitzureden hat.

Warum Idris Elba einer Agenten-Zukunft in der ikonischen James Bond-Rolle mittlerweile trotzdem eine Absage erteilt, erklärte er wie folgt:

Netflix Idris Elba als Luther im neuen Film The Fallen Sun

Im Prinzip war es ein großes Kompliment, in so vielen Ecken der Welt [...] in Betracht gezogen zu werden. [Nur] diejenigen, die über die Idee [von mir als James Bond] nicht glücklich waren, haben das Ganze ekelhaft und abschreckend gemacht, weil es eine Debatte der Hautfarbe wurde. Unsinn rückte in den Fokus und ich bekam die Breitseite davon ab.

Die häufig in rassistische Diskussionen abgleitende Debatte, ob ein schwarzer Darsteller James Bond spielen "dürfe", verleidete Idris Elba am Ende die Vorstellung, in den 007-Anzug zu schlüpfen. Insbesondere, weil er als Schauspieler nicht ständig nur über seine Hautfarbe wahrgenommen werden will.

Er ist nicht der einzige Star, der mit solchen Problemen zu kämpfen hat: Disneys neue Arielle Halle Bailey wurde von rassistischen Trollen belagert und für einige Darsteller:innen von Amazons Herr der Ringe-Serie musste sogar ein Set-Therapeut angestellt werden, damit sie mit den Hass-Botschaften und Todesdrohungen besser umgehen zu können.

Um alternative Rollenangebote muss sich Idris Elba zum Glück nicht sorgen: Derzeit könnt ihr ihn mit einem kurzen Auftritt in Netflix' Action-Fortsetzung Tyler Rake: Extraction 2 erleben. Außerdem startete gerade seine Flugzeug-Entführungs-Serie Hijack.

