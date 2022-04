Heute im TV: Einer schlimmsten Film-Flops aller Zeiten entstammt der Fantasie eines 4-Jährigen

Morgen läuft einer der größten Action-Flops überhaupt im TV. Die Idee kam aus dem Kopf eines Kindes. Und durchlief bis Kinostart eine bizarre Geschichte.

Monster Trucks war 2016 ein wahrhaft filmhistorischer Flop. Die Action-Komödie um einen Jungen (Lucas Till), und ein in einem Monster Truck lebendes Monster spielte von 125 Millionen Dollar Budget nur 64 Millionen wieder ein (via The Numbers ). Vielleicht hätte man es vorhersehen können. Der Film begann im Kopf eines 4-jährigen Kindes. Morgen läuft er im TV.

Im TV: Einer der schlimmsten Film-Flops nahm bizarre Ausmaße an

Laut GQ hatte der damalige Paramount-Chef Adam Goodman die Filmidee, als er seinem kleinen Sohn ein Missverständnis erklärte. Der war verständlicherweise davon ausgegangen, dass der Begriff "Monster Truck" von den Monstern kommt, die in den Trucks leben.

Schaut euch den Trailer zu Monster Trucks an:

Monster Trucks - Trailer 2 (Deutsch) HD

Goodman machte seine Idee zum priorisierten Paramount-Projekt, verlor dann aber seinen Posten (via Variety ). Seine Nachfolger glaubten ganz offenbar nicht an den Film, der mehrere Male verschoben wurde. Absolut einzigartig in Hollywood ist aber, dass sie schon vor Kinostart mit einem schrecklichen Flop rechneten.

Laut Hollywood Reporter kürzten sie vor Veröffentlichung das erwartete Ergebnis um 115 Millionen herunter. Und behielten Recht. Die Kritiken waren äußerst verhalten (via Metacritic). Variety beschrieb Monster Trucks als "lahmen Kinderfilm, der aus einem noch schlimmeren Wortspiel entstanden ist."

Wann läuft die Action-Komödie Monster Trucks im TV?

Monster Trucks kommt morgen früh um 7.40 Uhr im TV. Wer da lieber ausschlafen will, kann den Film um 03.50 Uhr am 18. April 2022 nachholen.

