Heute im TV: Epischer Kriegsfilm, der wegen seiner Darstellung heftige Diskussionen auslöste

Am Freitagabend läuft ein historisches Schlachtenepos mit Mel Gibson im TV. Wegen der ungenauen Darstellung der wahren Ereignisse wurde der Regisseur damals stark kritisiert.

Zu den bekanntesten Rollen von Mel Gibson zählt sicher seine Darstellung des Veteranen Benjamin Martin im Kriegsepos Der Patriot. Der Film von Regisseur Roland Emmerich aus dem Jahr 2000 wird seinem Titel mehr als gerecht, was dem Schlachtengetümmel nach wahren Ereignissen starke Kritik einbrachte. Am Freitag läuft Der Patriot im TV.

Kriegsfilm mit Mel Gibson heute im TV: Darum geht es in Der Patriot

Im Film hat sich Gibson als Protagonist zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges nach dem Tod seiner Frau mit seinen sieben Kindern auf eine Farm in South Carolina zurückgezogen. Als sein ältester Sohn Gabriel (Heath Ledger) eines Tages gegen die Briten in die Schlacht zieht und zwei Jahre später verletzt zurückkehrt, wird Benjamin ebenfalls unfreiwillig in den Krieg gezogen und muss wieder kämpfen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Der Patriot:

Der Patriot - Trailer (Deutsch)

Roland Emmerich wurde für historische Ungenauigkeit in Der Patriot kritisiert

Für den Kriegsfilm hat sich Emmerich von wahren Ereignissen inspirieren lassen, doch von einer realen Geschichte kann hier nicht die Rede sein. Die Story rund um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der von 1775 bis 1783 ausgetragen wurde, ist vielmehr die Kulisse für ein Blockbuster-Spektakel nach typischer Art des Independence Day-Regisseurs.

Während Der Patriot nur eine Perspektive beleuchtet und die feindlichen Briten als stereotype Bösewichte zeichnet, wurde dem Film in einigen Kritiken stark überzogener Patriotismus vorgeworfen. Bei dem Titel nicht gerade verwunderlich, doch Emmerich scheint es hier deutlich übertrieben zu haben.

Mit einer Durchschnittswertung von 6,9 von 10 Punkten der Moviepilot-Community mit über 13.500 abgegebenen Bewertungen ist Der Patriot für viele aber bis heute solide Blockbuster-Unterhaltung.

Wann läuft Der Patriot im TV?

3sat strahlt den Blockbuster am 23. Mai 2025 um 22:35 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Emmerich-Film danach noch in der Mediathek des Senders zwischen 22 Uhr und 6 Uhr streamen.