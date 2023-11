Heute im TV: Epischer Kriegsfilm nach wahrer Geschichte, der wegen Christian Bales Extrem-Schauspiel rückwärts gedreht werden musste

Bei Arte gibt es heute einen Werner-Herzog-Abend: Der startet mit einem epischen Kriegsfilm nach wahrer Geschichte, für den Christian Bale an seine Grenzen ging.

Meisterregisseur und Gelegenheits-Star-Wars-Bösewicht Werner Herzog verfilmte in Rescue Dawn die wahre Geschichte des Dieter Dengler, dessen qualvolle Gefangenschaft während des Vietnamkriegs für Aufsehen sorgte. Die Hauptrolle in dem 2006 erschienenen Kriegsfilm übernahm Extrem-Schauspieler Christian Bale.

Christian Bale ging für die wahre Geschichte durch die Hölle

Rescue Dawn spielt 1965 während der Vietnamkriegs. Der deutsch-amerikanische Pilot Dieter Dengler (Christian Bale) wird bei einer Bombenmission über dem Territorium von Laos abgeschossen. Zunächst gerät er in die Gefangenschaft der kommunistischen Befreiungsarmee Pathet Lao. Dann wird er an ein Gefangenenlager des Vietcong übergeben, wo er weitere Amerikaner trifft, die unter schwersten Bedingungen festgehalten werden (unter anderem Steve Zahn und Jeremy Davies). Hunger, Krankheit und Gewalt sind an der Tagesordnung. Gemeinsam planen die Amerikaner die Flucht.

Sony Rescue Dawn

Herzog adaptierte bei Rescue Dawn seine eigene Dokumentation Little Dieter Needs to Fly aus dem Jahr 1997 als Spielfilm. Um in die Rolle von Dieter Dengler zu schlüpfen, musste Christian Bale einiges an Gewicht verlieren, das er für Batman Begins zugelegt hatte. Rund 25 Kilogramm nahm der Schauspieler laut The New Yorker im Vorfeld ab, um den abgemagerten Dengler zu spielen. Da die Gewichtszunahme leichter fällt, wurde der Film daraufhin in umgekehrter Reihenfolge gedreht: Am Anfang des Drehplans stand der durch die lange Gefangenschaft abgemagerte Dengler, am Ende der Flieger kurz vor dem Abschuss seiner Maschine.



Darüber hinaus aß Bale laut eigenen Aussagen bei Collider echte Maden und kämpfte mit lebendigen Schlangen. Werner Herzog beschrieb seinen Eindruck von Bale gegenüber Esquire 2014 so (via EOnline ):

Er ist der fleißigste, professionellste Mensch, mit dem du je arbeiten könntest.

So kannst du Rescue Dawn schauen

Rescue Dawn kommt am heutigen 29. November ab 20:15 Uhr bei Arte, wird also werbefrei ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es nicht. Zurzeit kannst du den Film im Abo von Magenta TV oder AXN Black streamen.

Im Anschluss kannst du bei Arte übrigens die Dokumentation Werner Herzog: Radikaler Träume schauen, Herzogs Schauermär Nosferatu: Phantom der Nacht und die Tragikomödie Stroszek.