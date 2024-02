Heute im TV: Erster Tiefpunkt einer legendären Sci-Fi-Reihe, die seit 20 Jahren nur noch scheitert

Dank seiner wortkargen Kultrolle etablierte sich Arnold Schwarzenegger in den 80er Jahren als Action-Star. Das Franchise, das so vielversprechend begann, entfernte sich ab Teil 3 immer weiter von seinem Ursprung.

Nachdem Meister-Regisseur James Cameron den ersten beiden Terminator-Filmen zu Kultstatus verholfen hatte, konnte Nachfolger Jonathan Mostow mit Terminator 3 - Rebellion der Maschinen nicht an den Erfolg anknüpfen. Heute läuft der Action-Kracher mit Arnold Schwarzenegger im TV.

Darum geht es in dem Sci-Fi-Action-Film Terminator 3

Zehn Jahre ist es her, seit John Connor (Nick Stahl) die Apokalypse verhindern konnte, doch die Angst bleibt. Er ist von Visionen und Albträumen geplagt, die den Untergang der Menschheit zeigen. Obwohl er am Rande der Gesellschaft lebt, um keine Spuren zu hinterlassen, die Skynet aufspüren kann, erscheint plötzlich das neue Modell T-X (Kristanna Loken). Die hoch entwickelte Tötungsmaschine ist verführerisch und unzerstörbar. Nur der Terminator T-800 kann John jetzt noch helfen.

Terminator 3

Der stete Untergang der Terminator-Reihe

In den 80er Jahren legte James Cameron mit Terminator einen Meilenstein für das Sci-Fi-Kino. Auch für Schwarzenegger wurde der Erfolg zu einem Wendepunkt in seiner bis dato eher dürftigen Schauspielkarriere. Sein berühmter Satz "I'll be back" gehört sogar laut American Film Institute zu den 100 ikonischsten Filmzitaten . Der Meister-Regisseur konnte mit Terminator 2 – Tag der Abrechnung auch im Hinblick auf die Spezialeffekte nochmal einen draufsetzen.

Obwohl der dritte Teil bei Rotten Tomatoes noch einen Score von 70 Prozent aufweisen kann, waren die Fans von dem Versuch enttäuscht, an Schwarzeneggers einstige Hochphase anknüpfen zu wollen. In Terminator 4: Die Erlösung versuchte man der Reihe dann durch einen neuen Cast wieder frischen Wind einzuhauchen, was mit einer Bewertung von 33 Prozent gründlich daneben ging.

2015 und 2019 wurden zwei Legacyquels herausgebracht, die die alte und neue Generation vereinen, doch auch hier konnte das Franchise nicht durch Nostalgie punkten. Terminator 6: Dark Fate brachte mit 261 Millionen US-Dollar das schlechteste Einspielergebnis ein, vor allem angesichts des hohen Budgets von 185 Mio. Dollar. Der größte Kritikpunkt am Untergang der Reihe ist die fehlende Action, die Terminator einst so groß gemacht hat.

Wann läuft Terminator 3 - Rebellion der Maschinen im TV?

VOX zeigt den Action-Film mit Arnold Schwarzenegger am späten Donnerstagabend, dem 01. Februar um 22:20 Uhr. Eine Wiederholung gibt es zwei Tage später am Samstag, dem 03. Februar, um 22:35 Uhr. Außerdem könnt ihr Terminator 3 unabhängig vom Fernsehprogramm unter anderem bei Netflix streamen.

