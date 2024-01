Heute im TV: Extrem aufwendiges Fantasy-Epos hat viele enttäuscht, macht mit einer Szene aber sogar Herr der Ringe Konkurrenz

Es ist nicht leicht, an die Brillanz der Herr der Ringe-Trilogie anzuschließen. Beim zweiten Hobbit-Film ist Peter Jackson dieses Kunststück aber zumindest bei einer Szene geglückt.

Die Erwartungen waren gigantisch, die Enttäuschung umso größer: Mit Der Hobbit: Eine unerwartete Reise hat Regisseur Peter Jackson ein Fantasy-Abenteuer ins Kino gebracht, dem man zu jeder Sekunde seinen immensen Produktionsaufwand ansieht. Nur leider konnte der Film nicht an die Herr der Ringe-Trilogie heranreichen.

Erst die Fortsetzung, Der Hobbit: Smaugs Einöde, konnte mit einer Szene die Mittelerde-Magie wieder einfangen, die Jackson Anfang der 2000er Jahre erstmals auf die große Leinwand gebannt hat. Heute Abend könnt ihr diese Szene im Fernsehen erleben. Es handelt sich um einen absoluten Schlüsselmoment in der Geschichte.



Der kleine Hobbit trifft auf den Drachen Smaug: Eine Fantasy-Begegnung für die Geschichtsbücher

Im zweiten Teil der Hobbit-Saga befinden sich Bilbo (Martin Freeman) und der chaotische Zwergen-Trupp rund um Thorin Eichenschild (Richard Armitage) auf dem Weg zum Einsamen Berg. Dabei begegnen sie einigen unheimlichen Kreaturen, von riesigen Spinnen bis hin zu blutrünstigen Orks, die nichts als Verderben kennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Hobbit: Smaugs Einöde anschauen:

Der Hobbit: Smaugs Einöde - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die aufregendste Begegnung ereignet sich jedoch erst in den letzten Minuten. Bilbo trifft endlich auf den titelgebenden Drachen, Smaug (Benedict Cumberbatch). Der gesamte Film arbeitet auf diesen Moment hin – und dann liefert Jackson richtig ab. So viel man an der Hobbit-Trilogie kritisieren kann, hier stimmt wirklich alles.

Angefangen beim geschickten Spiel mit den Größenverhältnissen bis hin zur Erkundung des geheimnisvollen Ortes, von dem wir zuvor so viel gehört haben. Bilbo klettert über Berge von Gold und versucht, die schlafende Bestie nicht aufzuwecken. Doch dann ist es zu spät: Der kleine Hobbit blickt in ein überlebensgroßes Drachenauge.

Plötzlich fühlt sich Mittelerde wieder so an wie im Herrn der Ringe. Jackson inszeniert die Szene mit einem unglaublichen Gespür für die Figuren und ihre Umgebung. Jede noch so kleine Bewegung lässt den Atem stocken. Allein für diesen Gänsehautmoment lohnt es sich, einen zweiten Blick auf Der Hobbit: Smaugs Einöde zu werfen.

Fantasy-Epos: Wann läuft Der Hobbit 2 im TV?

Der Hobbit: Smaugs Einöde läuft heute Abend, am 18. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf VOX. Mit Werbung zieht sich die Ausstrahlung bis 23:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Freitag, dem 19. Januar 2024, um 22:15 Uhr auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

