Heute im TV: Extrem erfolgreicher Elyas M'Barek-Film, der die Geschichte von 52 Serien-Episoden in 105 Minuten erzählt

Elyas M'Barek ist einer der größten Stars des deutschen Kinos. 2012 hat er die Serie, mit der er bekannt geworden ist, in Form eines Films neu aufgelegt. Heute Abend könnt ihr diesen im Fernsehen schauen.

Mit Türkisch für Anfänger hat Elyas M'Barek seinen großen Durchbruch in der hiesigen TV-Landschaft geschafft. Die ARD-Serie lief von 2006 bis 2008 und hat es auf drei Staffeln mit insgesamt 52 Episoden geschafft. Vier Jahre nach dem Finale fungierte Türkisch für Anfänger nochmal als Sprungbrett für M'Barek. Dieses Mal ging es ins Kino.

Türkisch für Anfänger: Elyas M'Barek erlebt die Geschichte der Erfolgsserie nochmal in Form eines Kinofilms

Die 2012 erschienene Komödie Türkisch für Anfänger legt die Geschichte der Serie neu auf. Viele Figuren und Ideen wurden übernommen – inklusive der Prämisse. Einmal mehr folgen wir der Begegnung der zwei komplett unterschiedlicher Familien Schneider und Öztürk. Dennoch gibt es einige Unterschiede.

Als Rahmenhandlung fungiert beim Kinofilm eine Bruchlandung bei einer Thailandreise. Türkisch für Anfänger, der Film, lockt mit einer Urlaubskulisse. Obwohl sich die Schneiders und Öztürks anfangs nicht ausstehen können, sehen sie sich in Angesicht der dramatischen Umstände gezwungen, miteinander auszukommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Türkisch für Anfänger schauen:

Türkisch für Anfänger - Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Erfolg der Serie startete Türkisch für Anfänger auch im Kino durch. Am ersten Wochenende stürmte der Film mit 370.000 Zuschauenden auf Platz 1 der Kinocharts. In den darauffolgenden Wochen sollten noch zwei Millionen weitere verkaufte Tickets folgen, was Türkisch für Anfänger zum erfolgreichste deutsche Film 2012 macht.

Wann läuft Türkisch für Anfänger mit Elyas M'Barek im TV?

Türkisch für Anfänger läuft heute, am 26. Juli 2023, um 23:05 Uhr im NDR. Der Film hat eine Lauflänge von 105 Minuten und geht bis 00:50 Uhr. Die Serie könnt ihr aktuell bei Netflix, Amazon und Magenta TV im Abo streamen.

Podcast: Die 20 besten Serien im August bei Netflix & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? In unserer Monatsvorschau findet ihr die spannenden Serienstarts im August 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber stellen wir euch die Serien-Highlights im August 2023 vor. Mit dabei ist die One Piece-Verfilmung von Netflix und die neue Star Wars-Serie Ahsoka bei Disney+. Darüber hinaus sprechen wir über Serien-Rückkehrer wie The Bear, Heartstoppler und Only Murders in the Building.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.