Heute im TV: Extrem harter Sylvester Stallone-Kracher, den er selbst für seinen besten Action-Film hält

Sylvester Stallone könnt ihr heute im TV in einer seiner kultigsten Rollen sehen. Auf diesen harten Action-Film ist der Schauspieler ganz besonders stolz.

Habt ihr heute Abend noch nichts vor, kommt hier die Empfehlung für euch: Seht euch Sylvester Stallone in John Rambo an. Der Action-Streifen läuft heute im TV und ist laut dem Schauspieler selbst sein bester und gleichzeitig wohl auch härtester Film.

Darum geht's in John Rambo, Sylvester Stallones persönlicher Lieblingsfilm

Der Kriegsveteran John Rambo muss nochmal aus dem wohlverdienten Ruhestand zurückkehren, um das Unmögliche möglich zu machen. Dieses Mal hatte er sich eigentlich in den Dschungel Thailands zurückgezogen, um dort als Skipper mit einer kleinen Fähre Menschen über einen Fluss zu transportieren. Aber dieser fragile Frieden hält natürlich nicht lange.

Eine Gruppe Missionare wird in der Nähe vom Militär entführt und einer Söldnertruppe fehlt noch jemand, der sie per Boot auf ihre Rettungsmission bringt. Widerwillig wird der ehemalige Top-Soldat in den burmesischen Bürgerkrieg hineingezogen, der sich als äußerst blutiger Konflikt entpuppt – und durch John Rambos Einwirken nicht gerade friedlicher wird.

Der wohl härteste Sylvester Stallone-Film ist gleichzeitig sein persönlicher Favorit

John Rambo macht keine Gefangenen, und zwar im doppelten Sinn. Hier werden feindliche Soldaten durch großkalibrige Maschinengewehrsalven zerfetzt und Menschen in die Luft gesprengt, dass es nur so klatscht. Kein Wunder also, dass der Streifen eine ganze Weile sogar auf dem Index stand. Nach 15 Jahren ist er seit 2023 aber nicht mehr indiziert.

Sylvester Stallone selbst feiert John Rambo aka Rambo 4, der in den USA einfach nur Rambo heißt (wo Rambo 1 First Blood genannt wurde) als seinen besten Action-Film überhaupt:

Ein Film, auf den ich wirklich stolz bin, ist Rambo 4. Es ist der beste Action-Film, den ich je gemacht habe, weil er der wahrheitsgetreuste ist. Er spielt in Burma, wo sie 67 Jahre einen Bürgerkrieg hatten.

Ich wurde scharf dafür kritisiert, weil der Film so gewalttätig ist. Und er ist gewalttätig. Es ist furchtbar. Kinder werden bei lebendigem Leib verbrannt. Das macht Bürgerkriege schlimmer als alles andere: Es ist dein Nachbar, der dich plötzlich tötet. Ich war sehr glücklich mit diesem Film und dachte nie, er würde es in die Kino schaffen. Ich dachte: 'Das werden sie niemals zeigen.'

TV oder Stream: Wann und wo läuft John Rambo?



Am heutigen Mittwoch, dem 25. Dezember und ersten Weihnachtsfeiertag kommt John Rambo kurz nach Mitternacht um 0:25 Uhr bei kabel eins, also in der Nacht zu Donnerstag. Es handelt sich dabei um die ungekürzte Fassung, aber nicht um den 7 Minuten längeren Director's Cut, wie Schnittberichte schreibt.

Eine Wiederholung läuft in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember um 1:15 Uhr. Ansonsten könnt ihr den Streifen mit Sly aber auch noch streamen, und zwar auf Amazon Prime in der Abo-Flatrate.



