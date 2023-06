Heute im TV: Extrem peinliche Sci-Fi-Parodie von Tribute von Panem, die zurecht komplett gefloppt ist

In den 00er-Jahren wurden Film-Parodien zu größeren Blockbustern Erfolge an den Kinokassen. Qualitativ waren sie meistens unterirdisch. Davon könnt ihr euch heute im TV mit Die Pute von Panem selbst überzeugen.

Nachdem sie bei Scary Movie als Drehbuchautoren beteiligt waren, gelang dem Duo Jason Friedberg und Aaron Seltzer mit Date Movie 2006 der große Durchbruch als Parodie-Regisseure. Nach dem finanziellen Erfolg des Films folgten mehrere ähnliche Werke wie Fantastic Movie, Meine Frau, die Spartaner und ich oder Beilight - Biss zum Abendbrot.

Was alle Filme verbindet, ist ihre ziemlich unterirdische Qualität, bei der bis auf zahlreiche Anspielungen auf große Blockbuster wie Avatar, 300 & Co. kaum ein Gag zündet. Auf NITRO läuft am Dienstagabend um 23:50 Uhr Die Pute von Panem - The Starving Games. Hier könnt ihr euch selbst von dieser Art von Film "überzeugen".

Sci-Fi-Parodie von Tribute von Panem & Avatar ist ein Reinfall

Die Handlung des Films orientiert sich überwiegend an dem großen Vorbild Die Tribute von Panem - The Hunger Games. Dazu werden in Die Pute von Panem noch Filme wie Avatar, Avengers und The Expendables auf die Schippe genommen.

Auch dieser Film aus der Friedberg & Seltzer-Schmiede konnte aber kaum überzeugen. An den Kinokassen machte sich die Parodie-Müdigkeit 2013 jedenfalls stark bemerkbar. Mit einem Budget von knapp 5 Millionen Dollar spielte der Streifen gerade mal 3,8 Millionen Dollar wieder ein.

Vorherige Parodien wie Date Movie oder Beilight spielten mit höheren Budgets von rund 20 Millionen Dollar noch gut 80 bis 85 Millionen Dollar ein.

Die Hunger Games-Filme könnt ihr aktuell bei Netflix, Paramount+ *, JoynPLUS WOW * und Amazon * streamen.

Die Ära der Parodie-Filme ist zum Glück zu Ende

Nach Die Pute von Panem meldeten sich Friedberg und Seltzer nur mit Superfast 2015 nochmal im Parodien-Genre zurück. Der immerhin wieder 20 Millionen Dollar teure Streifen, in dem vor allem Autorenn-Filme wie Fast & Furious verarscht werden, floppte ebenfalls mit einem viel zu niedrigen Einspielergebnis von 2 Millionen Dollar weltweit. Seitdem ist die Ära dieser Parodie-Filme zum Glück zu Ende.

