Heute im TV: Extrem spannender und intensiver Thriller nach wahren Begebenheiten, der bei Netflix eine inoffizielle Fortsetzung erhalten hat

Vor vier Jahren kam ein aufwühlender Thriller ins Kino, der von den Unruhen in Frankreich 2005 inspiriert wurde. Heute Abend könnt ihr ihn zur späten Stunde im Fernsehen schauen.

Falls ihr auf der Suche nach einem Thriller seid, der von Minute zu Minute spannender wird, könnte Die Wütenden – Les Misérables genau das richtige für euch sein. Der Film erzählt von drei Polizisten, die in der Pariser Banlieue Montfermeil mit einer Situation konfrontiert werden, die komplett außer Kontrolle gerät.

Nervenaufreibender Thriller im TV: Die Wütenden – Les Misérables erzählt von den Unruhen in Pariser Vororten

Konkret ist die Handlung im Sommer 2018 angesiedelt. Der Polizist Stéphane (Damien Bonnard) ist neu in Montfermeil und muss schnell feststellen, dass es seine Kollegen, Chris (Alexis Manenti) und Gwada (Djibril Zonga), nicht allzu genau mit dem Gesetz nehmen. Um für Ordnung zu sorgen, legen sie dieses nach ihren eigenen Vorstellungen aus.

Stéphane versucht, nach Vorschrift zu handeln, muss sich irgendwann aber auch eingestehen, dass er damit nicht weiterkommt. Die Fronten an dem sozialen Brennpunkt haben sich komplett verhärtet. Zuerst wird sehr viel geschrien, dann tritt Gewalt an die Stelle der harten Worte, bis die Eskalation erste Opfer fordert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Wütenden – Les Misérables schauen:

Die Wütenden - Les Misérables - Trailer (Deutsch) HD

Die Wütenden – Les Misérables feierte 2019 beim Filmfestival von Venedig seine Premiere und war später sogar als Bester internationaler Film bei den Oscars 2020 nominiert. Regisseur und Drehbuchautor Ladj Ly hat ein aufwühlendes, mitreißendes Stück Kino geschaffen, das mit authentischen Bildern schockiert.



Drei Jahre später war Ly als Drehbuchautor und Produzent an einem sehr ähnlichen Film beteiligt, der sich wie eine Fortsetzung im Geiste anfühlt: Athena. Wo wir in Die Wütenden – Les Misérables von den Anfängen der Unruhen erfahren, geht der bei Netflix veröffentlichte Athena einen Schritt weiter und wirft uns direkt in die Revolution.

Wann läuft Die Wütenden – Les Misérables im TV?

Die Wütenden – Les Misérables läuft heute Abend, am 21. September 2023, um 22:20 Uhr auf ServusTV. Mit Werbung geht der Film bis 00:15 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 03:15 Uhr. Alternativ könnt ihr ihn aktuell bei Mubi im Streaming-Abo schauen.

