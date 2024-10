Heute im TV: Extrem unterhaltsames Fantasy-Abenteuer, von dem es sogar einen Netflix-Klon gibt

Eine Prinzessin, die von der Jungfrau in Nöten zur wagemutigen Fantasy-Heldin wird, ist heute Abend im Fernsehen zu sehen. Alternativ gibt es bei Netflix auch einen sehr ähnlichen Film mit Drachen.

Das Fantasy-Abenteuer The Princess mit Schauspielerin Joey King (The Act) in der hochwohlgeborenen Hauptrolle läuft heute Abend im deutschen Free-TV. Ein formidables Fest für alle, die das Disney-Filmprojekt vor dem Rausschmiss beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ verpasst haben.

Und eine unterhaltsame Alternative zum Netflix-Film Damsel mit Stranger Things-Superstar Millie Bobby Brown in der Titelrolle der kampftüchtigen Prinzessin. Beide Titel drehen sich schließlich um Prinzessinnen, die sich selbst retten.

The Princess im Fernsehen: Wenn die Jungfrau in Nöten zur Fantasy-Heldin wird

In The Princess lässt eine namenlose Prinzessin (King) ihren niederträchtigen Verlobten Julius (Dominic Cooper) am Traualtar stehen. Aus Rache und Machthunger überfällt der daraufhin mit seinen Schergen den gesamten Hofstaat und hält die Prinzessin im Kerkerturm gefangen, um doch noch an die Krone zu gelangen.

Als die Prinzessin sich schließlich befreit und daran macht, ihren Eltern zur Hilfe zu eilen, schickt Julius ihr seine Handlager sowie seine peitschenschwingende Geliebte Moira (Olga Kurylenko) hinterher. Ein Glück, dass die kernige Königstochter von ihrer Mentorin Linh (Veronica Ngo) in allerlei Kampfkünsten ausgebildet wurde.

Falls euch das unterhaltsame Action-Abenteuer im Mittelaltergewand wie Fantasy-John Wick mit Prügelprinzessin vorkommt, ist das nicht unbedingt ein Zufall. Wick-Schöpfer Derek Kolstad ist schließlich als Produzent des Films beteiligt. Regie führte hingegen Le-Van Kiet (Furie).

Wie Drehbuchautor Jake Thornton ScreenRant verriet, lautete die Grundidee von ihm und Co-Autor Ben Ben Lustig: Rapunzel trifft The Raid.

Mir gefiel daran, einen Topos zu nehmen, nämlich den von der im Turm festgehaltenen Prinzessin, aber einfach etwas damit zu machen, was man noch nie zuvor gesehen hatte. Ich glaube, das war es, was uns und mich so begeistert hat, dass wir sofort mit dem Schreiben begonnen haben.

Wann und wo läuft das Fantasy-Abenteuer The Princess im TV?

The Princess läuft am heutigen Freitag, den 25. Oktober 2024 um 22:35 Uhr bei ProSieben. Alternativ ist der Film bei Amazon, Apple TV und Google Play als Leih- und Kauftitel zu haben.