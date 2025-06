Heute im TV: Extrem verstörender Psycho-Thriller, der von Anfang bis Ende aufwühlt

Bei One läuft am Montagabend ein extrem beklemmendes Psycho-Drama, das mit seiner schockierenden Thematik tief unter die Haut geht. Wer den Film noch nicht kennt, sollte ihn nicht verpassen.

Durch Produktionen wie Netflix' diesjährigen Mega-Hit Adolescence sind Filme und Serien über die Psyche heranwachsender Jungs und damit verbundene, unfassbare Gewalttaten wieder in den Mittelpunkt von Diskussionen gerückt. Ein meisterhafter Psycho-Thriller mit ähnlicher Story ist ebenfalls vor 14 Jahren erschienen. Heute könnt ihr das beklemmende, intensive Werk im Free-TV schauen.

Extrem beklemmender Psycho-Thriller im TV: Darum geht es in We Need to Talk About Kevin

In We Need to Talk About Kevin von Regisseurin Lynne Ramsay leidet die Reisejournalistin Eva (Tilda Swinton) unter der schwierigen Beziehung zu ihrem Sohn Kevin (Jasper Newell und Ezra Miller), zu dem sie einfach keine Bindung aufbauen kann. Später wird das Familienleben der Eltern von einem schrecklichen Vorfall erschüttert, der nochmal alle bisherigen Ereignisse auf den Kopf stellt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu We Need to Talk About Kevin:

We Need to Talk About Kevin - Trailer (Deutsch)

An dieser Stelle soll nicht zu viel verraten werden, doch ähnlich wie Adolescence kreist auch Ramsays Film um ein unbegreifliches Verbrechen. Neben der Tat an sich steht vor allem das komplizierte, charakterliche Geflecht der Figuren im Zentrum und die Frage, wie sich eine solche Entwicklung erklären lässt.

We Need to Talk About Kevin verstört mit der fast schon ruhigen, zurückhaltenden Inszenierung und zieht durch die hypnotischen Schauspielleistungen der zentralen Stars umso mehr in den Bann.

Wann und wo läuft We Need to Talk About Kevin im TV?

One strahlt den Film von Lynne Ramsay am 30. Juni 2025 ab 23:20 Uhr aus. Wenn euch das zu spät ist und ihr da keine Zeit habt, könnt ihr We Need to Talk About Kevin zurzeit auch bei Amazon Prime in der Streaming-Flat schauen.

