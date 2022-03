Heute im TV: Fantasy-Blockbuster, der ein ganzen Universum begraben hat

Der vielversprechendste Harry Potter-Konkurrent hat es nur auf zwei Teile geschafft. Bereits die erste Percy Jackson-Fortsetzung, die heute im Fernsehen läuft, hat die Fantasy-Reihe versenkt.

Als Harry Potter zu Beginn der 2000er Jahre zum ersten Mal die große Leinwand eroberte, startete nicht nur eine der erfolgreichsten Filmreihen. Es wurde eine Welle an Verfilmungen losgetreten, die auf beliebten Jugendbüchern mit Fantasy-Einschlag basierten. Einer der größten Namen in dieser Runde: Percy Jackson.

Limitierte Harry Potter-Box: Hier bei Amazon bestellen Zum Deal Jetzt sichern

Die von Rick Riordan erdachte Figur erlebt in fünf Büchern aufregende Abenteuer, die sich ähnlich fantasievoll auf die Leinwand bannen lassen wie die Geschichte des Jungen, der überlebte. Kein Wunder, dass für den ersten Percy Jackson-Film Harry Potter-Regisseur Chris Columbus verpflichtet wurde. Nach Teil 2 war jedoch schon Schluss.

Heute im TV: Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen läuft heute Abend um 22:05 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung folgt morgen um 13:50 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Disney+ streamen.

Percy Jackson 2 ist der abrupte Endpunkt der Fantasy-Reihe

Bereits Percy Jackson: Diebe im Olymp, der 2010 in die Kinos kam, konnte an den Kinokassen nicht die Zahlen von Harry Potter, Narnia und Co. erreichen. Als drei Jahre später die Fortsetzung Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen folgte, änderte sich daran nichts. Der Reihe fehlte ein stabiles Fundament, um zu wachsen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Percy Jackson 2 schauen:

Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen - Trailer (Deutsch) HD

Beide Percy Jackson-Filme haben rund 90 Millionen US-Dollar gekostet und um die 200 Millionen US-Dollar wieder eingespielt. Das Studio 20th Century Fox hatte sich von seinem eigenen Harry Potter jedoch deutlich mehr erwartet und verfolgte daraufhin die Verfilmungen der noch ausstehenden Percy Jackson-Bücher nicht weiter.

Percy Jackson 3 kommt nicht, doch es gibt einen Trost

Dass wir Percy Jackson 3 niemals sehen werden, ist seit einiger Zeit bekannt. Der Grund dafür ist gleichzeitig der Hoffnungsschimmer für das Franchise: Nach dem Kauf von Fox hat sich Disney dazu entschieden, die Vorlage erneut umzusetzen – dieses Mal als Serie, die exklusiv für den Streaming-Dienst Disney+ entsteht.

Das Ankündigungsvideo zur Percy Jackson-Serie:

Percy Jackson and the Olympians - Announcement (English) HD

Das Percy Jackson-Reboot soll sich mehr an den Büchern orientieren. Riordan selbst ist als Produzent und Drehbuchautor involviert. Wer die Hauptrollen in Percy Jackson and the Olympians spielt, ist noch nicht bekannt. Nachdem die Produktion vor ein paar Wochen angelaufen ist, dürfte es dazu bald konkretere Informationen geben.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr gerne Percy Jackson 3 mit Logan Lerman gesehen?