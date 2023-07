Legendäre Fantasy-Katastrophe im TV: James Bond-Star Sean Connery spielte nur mit, weil er Matrix und (!) Herr der Ringe abgelehnt hatte

Heute läuft im TV ein legendärer Fantasy-Flop, der die Karriere von James Bond-Star Sean Connery beendete. Statt der Rolle hätte er in Matrix oder Der Herr der Ringe auftreten können.

Auch der beste James Bond macht fatale Fehler. Das gilt jedenfalls für Sean Connery, dessen letzter Film Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen heute im TV läuft. Nach dem ruinösen Fantasy-Desaster hängte er seine Karriere an den Haken. Dabei hätte er stattdessen große Rollen in Matrix und der Der Herr der Ringe-Trilogie übernehmen können. Durch die Absagen gingen ihm knapp eine halbe Milliarde US-Dollar durch die Lappen.

Heute im TV: Fantasy mit Sean Connery, der Matrix und Herr der Ringe nicht verstand

Connery, der mit James Bond 007 jagt Dr. No als erster Schauspieler Bond auf die Leinwand gebracht hatte, galt um die Jahrtausendwende immer noch als einer der bekanntesten Stars des Planeten. Wie der New Zealand Herald und Slashfilm berichten, sollte er deswegen auch Gandalf in den Der Herr der Ringe-Filmen und den Architekten in der Matrix-Trilogie spielen.

20th Century Studios Sean Connery in Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Beide Rollen lehnte er ab, weil er das Drehbuch nicht verstand. Das mag bei unbekannten Indie-Filmen kein Beinbruch sein, aber beide Trilogien waren bekanntermaßen massiv erfolgreich. Wie der NZ Herald-Artikel nachrechnet, hätte Sean Connery allein mit der Der Herr der Ringe-Rolle mindestens 450 Millionen US-Dollar verdienen können.

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen dagegen entwickelte sich zum Flop. Der Dreh des Fantasy-Films war derart katastrophal, dass Connery kurz darauf seine Karriere an den Nagel hängte. Über 40 Jahre im Rampenlicht waren 007 irgendwann genug.

Wann läuft Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen im TV?

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen läuft am heutigen Samstag, den 15. Juli 2023, um 22.05 Uhr, auf Vox. Connery spielt dort einen legendären Abenteurer, der mit einer Truppe aus übernatürlich begabten Mitstreitern den Dritten Weltkrieg abwenden will.

