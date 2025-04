Heute im TV: Fast 2,5-stündiges Fantasy-Epos von Steven Spielberg, mit dem er bis heute nicht glücklich ist

Steven Spielberg hat im Lauf seiner Karriere viele grandiose Blockbuster gedreht. Mit dem Fantasy-Film Hook, der heute Abend im Fernsehen läuft, ist er jedoch nicht zufrieden.

Seit den 1970er Jahre ist Steven Spielberg im Kino unterwegs und probiert sich in den unterschiedlichsten Genres aus. Science-Fiction, Abenteuer und Action: In seiner Filmografie finden sich auch Musicals, Komödien und Horrorfilme. Es gibt kaum ein Genre, das er nicht mit unvergleichlichen Bildern zum Leben erweckt.

Im Fantasy-Bereich geriet Spielberg 1991 jedoch an seine Grenzen. Mit der Peter Pan-Fortsetzung Hook ist er bis heute nicht zufrieden, wie er in den vergangenen Jahren mehrmals hat durchblicken lassen. Sehenswert ist der Film mit Robin Williams, Julia Roberts und Dustin Hoffman in den Hauptrollen dennoch.

Fantasy-Abenteuer von Steven Spielberg: Hook erzählt das nächste Kapitel im Leben von Peter Pan

Im Gegensatz zu vielen anderen Peter Pan-Geschichte setzt Hook viele Jahre nach der ersten Reise ins Nimmerland ein. Peter (Robin Williams) hat der fantastischen Welt den Rücken gekehrt. Er ist Vater, Ehemann und Anwalt. Die Abenteuer seiner Kindheit verschwimmen mehr und mehr in nebeligen Erinnerungen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hook schauen:

Hook - Trailer (English) HD

Den fiesen Captain Hook (Dustin Hoffman) wurmen die Ereignisse von damals umso mehr. Nicht zuletzt hat er beim Kampf gegen den Jungen seine Hand verloren. Ein hungriges Krokodil hat sie sich geschnappt und verputzt. Jetzt sinnt Hook nach Rache und entführt Peters Kinder, was diesen zur Rückkehr nach Nimmerland bewegt.

Thematisch ist Hook wie gemacht für Spielberg. Erwachsene und Kinder werden in eine emotionale Geschichte hineingesogen, bei der Vorstellungskraft und Fantasie auf die Probe gestellt werden. Glücklich ist er mit dem fertigen Film allerdings nur bedingt. Wie Den of Geek festhält, sagte Spielberg 2018 über Hook Folgendes:

Ich fühlte mich bei Hook wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ich hatte kein Vertrauen in das Drehbuch, nur in den ersten Akt und in den Epilog, aber in den ganzen Rest des Films nicht. Ich wusste nicht genau, was ich tat, und versuchte, meine Unsicherheit mit Produktionswerten zu kaschieren. Je unsicherer ich dabei wurde, desto größer und bunter wurden die Sets.

So kritisch Spielberg seinem eigenen Werk gegenübersteht: Im Lauf der Zeit hat Hook viele Fans gefunden. Nicht zuletzt wartet er mit einer der besten Darbietungen von Robin Williams auf, der perfekt in die Rolle des erwachsenen Peter Pan passt.

Fantasy-Blockbuster: Wann läuft Hook im TV?

Hook läuft heute Abend am 18. April 2025 um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Die Ausstrahlung erfolgt ohne Werbeunterbrechung und geht bis 22:25 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montagmorgen um 09:15 Uhr. Bei einem Streaming-Dienst steht Hook derzeit nirgends im Abo zur Verfügung. Stattdessen müsst ihr auf Kauf- und Leihangebote ausweichen.