Das ist der Sci-Fi-Film, der schon zwei Monate in Folge weltweit auf Platz 1 der Streaming-Liste steht

Bereits im Zuge seiner Premiere konnte dieser abgefahrene Science-Fiction-Film bei seinem Streaming-Dienst Rekorde brechen. Über zwei Monate später ist er immer noch die unangefochtene Nummer 1.

Wenn ein Film neu bei einem Streaming-Dienst veröffentlicht wird, hat er für gewöhnlich nur eine kurze Zeitspanne, um sich in den vorderen Plätzen der Charts zu positionieren. Nach einem Wochenende ist der größte Hype meist schon wieder verflogen. Nur wenige Produktionen behaupten sich über Wochen hinweg an der Spitze.

Bei Apple TV+ können wir nun jedoch schon seit über zwei Monaten beobachten, wie sich ein Titel ungeschlagen auf Platz 1 der beliebtesten Filme hält: The Gorge. Mitte Februar feierte das extrem kurzweilige Science-Fiction-Abenteuer von Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson seine Premiere bei dem Streamer.

Der Sci-Fi-Film The Gorge ist die unangefochtene Nummer 1 in den Film-Charts bei Apple TV+

The Gorge erzählt von dem Ex-Soldaten Levi (Miles Teller), der seine Fähigkeiten mit dem Scharfschützengewehr inzwischen als Söldner anbietet. Sein neuester Auftrag führt ihn an einen unheimlichen Ort, dessen genaue Lage auf der Weltkarte ein Geheimnis ist. Stationiert wird er in einem Wachturm an einer tiefen Schlucht.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Gorge schauen:

The Gorge - Trailer (Deutsch) HD

Auf der anderen Seite der Schlucht befindet sich ebenfalls ein Wachturm. In diesem haust die Scharfschützin Drasa (Anya Taylor-Joy), die von einer anderen Partei unter Vertrag gestellt wurde. Gemeinsam sind die beiden dafür verantwortlich, dass nichts aus der Schlucht an die Oberfläche kommt. Kommunizieren dürfen sie aber nicht.

Nicht nur Sci-Fi-Fans kommen bei The Gorge auf ihre Kosten. Derricksons Film erweist sich als wahre Genre-Wundertüte und mischt munter Elemente aus Horror und Action bei. Zwischendrin verwandelt sich der Film sogar in eine RomCom, die sich anfühlt wie Das Fenster zum Hof an einem mit Monstern gefüllten Abgrund.

Sci-Fi-Überflieger: The Gorge ist weltweit der erfolgreichste Film von Apple TV+

Bereits im Zuge seines Starts verwandelte sich The Gorge zu einem Erfolg für Apple TV+ und löste Wolfs als erfolgreichstes Original des Streamers ab – und das, obwohl in dem Thriller zwei der größten Hollywood-Stars überhaupt zu sehen sind: George Clooney und Brad Pitt. Die Erfolgsgeschichte von The Gorge geht aber noch weiter.

Wie ein Blick in die Statistiken von Flixpatrol zeigt, hält sich der Sci-Fi-Film in über 80 Ländern auf Platz 1 der Film-Charts von Apple TV+. Bei Netflix und Co. sucht man so einen Überflieger vergebens. Allerdings darf an diesem Punkt ein wichtiges Detail nicht vergessen werden: Apple TV+ hat deutlich weniger Originale als die Konkurrenz.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Apple TV+:

Dass The Gorge sich so lange auf Platz 1 halten kann, liegt einerseits daran, dass der Film einen Nerv beim Publikum trifft. Andererseits fehlt es an Konkurrenz. Apple TV+ hat seit Februar kein Original im Filmbereich veröffentlicht, das an die Blockbuster-Power von The Gorge heranreicht. Und Lizenztitel gibt es bei Apple TV+ nicht im Abonnement.

Mehr über The Gorge im Podcast:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Konkurrenz für The Gorrge: Guy Ritchie hat seine eigene Version von Indiana Jones gedreht

Der nächste Film, der als ernstzunehmender Konkurrent infrage kommt, startet erst am 23. Mai 2025. Es handelt sich um Fountain of Youth, einem Fantasy-Abenteuer auf den Spuren von Indiana Jones, das von Guy Ritchie inszeniert wurde und mit einem beachtlichen Cast daherkommt, der mit The Gorge und Wolfs mithalten kann.

Zum Weiterlesen: Erster Einblick in Fountain of Youth von Guy Ritchie enthüllt

In den Hauptrollen sind Natalie Portman, Eiza González und John Krasinski zu sehen. Darüber hinaus gehören Domhnall Gleeson, Carmen Ejogo und Stanley Tucci zum illustren Ensemble. Wir dürfen gespannt sein, ob Fountain of Youth das Zeug hat, um The Gorge vom Thron zu stoßen. Der Trailer sieht zumindest ebenso kurzweilig aus.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer spanischen Schwesternseite Espinof erschienen.