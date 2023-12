Heute im TV: Fast vergessener, aber richtig guter Kriegs-Thriller, der als Vorlage für eine der besten Star Trek-Episoden diente

Eine der besten Star Trek-Folgen überhaupt wurde von einem Kriegsfilm mit Robert Mitchum und Curd Jürgens inspiriert. Heute kannst du den Klassiker im TV schauen.

Zwei Kapitäne, die Weite des Meeres und ein Krieg, der sie auf Konfrontationskurs bringt. Duell im Atlantik (OT: The Enemy Below) spinnt daraus einen knackigen Marine-Reißer, der besonders von den beiden Filmlegenden im Zentrum der Story lebt.

Der U-Boot-Film beeinflusste die originale Star Trek-Serie

Der Atlantik während des Zweiten Weltkriegs: Kapitän Murrell (Robert Mitchum) hat seine Verletzungen aus seinem letzten Gefecht noch nicht ganz überwunden, als er mit dem Geleitzerstörer Haynes ein deutsches U-Boot aufspürt. Auf der anderen Brücke steht Kapitän von Stolberg (Curd Jürgens), der d Nasazi-Regime kritisch beäugt und den Krieg für verloren hält. Es beginnt ein gefährliches Duell zweier Taktiker, die dabei mehr und mehr Respekt für einander gewinnen.

Der hervorragend gespielte Kampf der beiden Kapitäne dürfte Fans von Das Boot oder Jagd auf Roter Oktober bestens unterhalten. Die Variety lobte den Film als "fesselnde Geschichte eines schachähnlichen Duells".

20th Century Pictures Duell im Atlantik

Die Story wird aber auch Trekkies bekannt vorkommen. Denn in der 14. Episode der 1. Staffel von Raumschiff Enterprise spielt sich ein vergleichbares Szenario ab. Die Enterprise unter Befehl von Captain Kirk (William Shatner) wird darin auf einen unsichtbaren Feind aufmerksam: Es ist das Weltraum-Äquivalent eines U-Boots, nämlich ein romulanisches Raumschiff mit Tarnvorrichtung. Da es seit einem Krieg keinen Kontakt mehr mit den Romulanern gibt, sind die Köpfe der Enterprise voll von Reißbrett-artigen Feindbildern, die im Verlauf des anschließenden Katz- und Maus-Spiels infrage gestellt werden.

Balance of Terror lautet der Original-Titel der Episode (DT: Spock unter Verdacht), die 1966 als differenzierter Kommentar zum ganz realen Kalten Krieg beeindruckte. Heute taucht die Hommage an Duell im Atlantik regelmäßig in den Bestenlisten der Star Trek-Episoden auf. Im Finale der 1. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds wurde Balance of Terror ebenfalls Tribut gezollt.



So kannst du Duell im Atlantik schauen

Duell im Atlantik läuft am heutigen 4. Dezember ab 23:20 Uhr bei Tele 5. Eine Wiederholung ist nicht geplant. Du kannst den Film zudem bei Anbietern wie Apple oder Amazon kaufen und leihen.