Heute im TV: Fast vergessener Sci-Fi-Film mit Hugh Jackman kostete 110 Millionen und soll nach 13 Jahren als Serie fortgesetzt werden

Zahlreiche Filme basieren auf den Science-Fiction-Geschichten von Richard Matheson. Dazu zählen unter anderem I Am Legend und The Box. Auch Mathesons Kurzgeschichte Steel wurde als Film adaptiert, der 2011 mit dem Titel Real Steel - Stahlharte Gegner und Hugh Jackman in der Hauptrolle ins Kino kam. Heute läuft der epische Roboterkampf im TV. Außerdem ist eine Fortsetzung von Real Steel in Serienform geplant.



Sci-Fi-Adaption im TV: Darum geht es im Hugh Jackman-Blockbuster Real Steel

Charlie Kenton (Jackman) legte eine beispiellose Karriere als Boxchampion hin, die ihn bis an die Spitze führte. Doch der Ruhm war nicht von Dauer, denn Roboter lösten die menschlichen Kämpfer ab und stiegen mit ihren Muskeln aus Stahl in den Ring. Charlies zweite Chance soll kommen, als sein Sohn einen ausrangierten Sparring-Roboter namens ‘Atom’ wieder aufbauen will. Zunächst hält Charlie das zwar für Zeitverschwendung, merkt aber bald, dass Atom einiges einstecken und im richtigen Moment austeilen kann.

Disney Atom aus Real Steel

Real Steel: Eine Filmfortsetzung scheiterte, dafür gibt's eine Serie

Nach dem großen finanziellen Erfolg von Real Steel lag eine Fortsetzung eigentlich auf der Hand. Denn mit Produktionskosten von 110 Millionen US-Dollar konnte der Blockbuster weltweit fast 300 Millionen einspielen und noch eine Oscar Nominierung für die visuellen Effekte einheimsen. Sowohl Jackman als auch Regisseur Shawn Levy, die privat befreundet sind, setzten sich für eine Fortsetzung ein. Am Ende scheiterte die aber ausgerechnet an der Liebe zum Projekt.

Denn bei den Toronto Filmfestspielen 2014 verriet Levy, dass er und Jackman seit dreieinhalb Jahren auf der Suche nach dem richtigen Drehbuch wären, den Film aber nur realisieren würden, wenn die Handlung und die Figurenentwicklung etwas Neues bieten würden. Bisher hätten sie in den Büchern aber immer nur eines davon gefunden (via Collider ). Der Erfolg des ersten Films sollte nicht durch eine minderwertige Fortsetzung geschmälert werden. Und jetzt, nach 13 Jahren, scheint es wohl, als würde es die auch nicht mehr geben.

Dafür können sich Fans über eine Serie freuen, die auf Disney+ erscheinen wird. Shawn Levy wird als Produzent mit an Bord sein. Ob Hugh Jackman eine Rolle spielen wird, ist unklar, denn seitdem Levy im Dezember 2022 in einem weiteren Interview mit Collider über das Projekt sprach, sind keine neuen Informationen mehr aufgetaucht. Dort erzählte Levy:

Es befindet sich in einer sehr aktiven und vielversprechenden Entwicklung. Ich bin wirklich begeistert von den Ideen, die wir erkunden. Aber wie du meinen zurückhaltenden Worten entnehmen kannst, kann ich noch nichts über den Autor oder die Zeitplanung sagen.

Es bleibt also abzuwarten, ob Levy diesmal einen Stoff findet, der seinen Ansprüchen gerecht wird. Zumindest klingt die Entwicklung schon weiter als vor einigen Jahren. Ein Versprechen hat Levy aber bereits eingelöst. Vor drei Jahren sagte der Regisseur gegenüber Comic Book , dass er seine guten Freunde Jackman und Ryan Reynolds auf jeden Fall auf der Leinwand zusammenbringen will. Wie das aussieht, können wir im Juli 2024 sehen, wenn Deadpool 3 erscheint.

Wann läuft Real Steel im TV?

Heute am 24. Januar läuft Real Steel zur Primetime um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Eine Wiederholung zeigt der Sender am Montag, den 29. Januar um 23:00 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr den Blockbuster unter anderem auf Amazon Prime streamen.

