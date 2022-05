Heute im TV: Fatal gescheitertes Fantasy-Universum, das gerade von Netflix gerettet wird

Heute Abend läuft im TV ein Fantasy-Flop, der ein ganzes Franchise in den Dreck gezogen hat. Den Ruf der großartigen Vorlage will Netflix bald wiederherstellen.

Avatar - Der Herr der Elemente ist für viele Fantasy-Fans die beste Zeichentrickserie aller Zeiten. Sixth Sense-Regisseur M. Night Shyamalan machte daraus mit Die Legende von Aang einen der "schlechtesten Filme der Filmgeschichte", wenn man Screen Rant zustimmt. Die Realfilm-Adaption läuft heute im TV. Und bald schon soll Netflix das abgestürzte Franchise retten.

Im TV: Ausnahme-Regisseur machte Fantasy-Highlight zu unfassbarem Flop

Egal ob gefeierte Serie oder Realfilm-Untergang, die Geschichte um den übernatürlich begabten Außerwählten Aang (in der Shyamalan-Adaption: Noah Ringer) und seine Freunde Katara (Nicola Peltz) und Sokka (Jackson Rathbone) hat unglaubliches Potenzial. Gegenspieler Zuko ist einer der besten Antihelden überhaupt, den Dev Patel in der Adaption mit viel Hingabe spielt.

Schaut euch hier den Trailer zu Die Legende von Aang an:

Die Legende von Aang - Trailer F (Deutsch)

Dennoch hat Shyamalans Film unglaubliche Schwächen. Die Dramaturgie ist völlig gehetzt, Dialoge sind fast ausschließlich Exposition, viele Schauspiel-Auftritte wirken gestelzt und die Regie ist absolut uninspiriert. Kritik-Guru Roger Ebert schrieb (via rogerebert.com ):

The Last Airbender ist eine Tortur in jeder Kategorie, die mir in den Sinn kommt. Und in anderen, die noch erfunden werden müssen. Allein durch Zufall hätte irgendetwas richtig laufen müssen. Tat es aber nicht.

Im TV verpasst? Die Legende von Aang bei Amazon kaufen oder leihen *

Davon einmal abgesehen, löste der Film mit seiner Besetzung eine Kontroverse aus. Viele in der Vorlage nicht-weiße Figuren wurden von weißen Schauspielern verkörpert. Nach dieser haarsträubenden Tragödie verschwand das Avatar-Franchise in der Versenkung.

Netflix will das versenkte Fantasy-Franchise wieder retten

Zumindest, bis Netflix ins Spiel kam. Der Streamingdienst kündigte vor einiger Zeit eine Realserien-Adaption der Zeichentrick-Vorlage namens Avatar - The Last Airbender an. Sie soll so gigantisch wie The Mandalorian werden. Und könnte das zu Unrecht in Verruf geratene Franchise retten.

Schaut euch hier das englische Intro zur Avatar-Zeichentrickserie an:

Avatar Der Herr der Elemente - Opening (English) HD

Schließlich ist Avatar neben allen dramaturgischen und künstlerischen Errungenschaften eine berauschende Geschichte über Freundschaft ohne Grenzen. Sie hat es verdient, vom Fleck des strukturellen Rassismus gereinigt zu werden. Fans auf der ganzen Welt drücken die Daumen.

Wann kommt die Fantasy-Adaption Die Legende von Aang im TV?

Shyamalans Die Legende von Aang läuft heute um 23.00 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.10 Uhr nachholen. Die Fantasy-Adaption hat ohne Werbung eine Laufzeit von 103 Minuten.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von Die Legende von Aang?