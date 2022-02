Heute im TV: Gefloppter Actionfilm, der trotz Dwayne Johnson ein ganzes Universum zerstört hat

Auch Dwayne Johnson kann nicht alles: Heute läuft im TV ein Action-Flop, der trotz seiner Besetzung ein ganzes Universum unter sich begrub.

Dwayne Johnson hat sich einmal vollmundig als "Franchise-Viagra" bezeichnet (via SNL ). Was für Fast & Furious und womöglich auch für eine kommende Call of Duty-Reihe gelten mag, ist aber leider nicht immer wahr: Auch mit The Rock an Bord ging G.I. Joe: Die Abrechnung mit schlechten Kritiken und mittelmäßigem Einspielergebnis baden. Das Franchise musste danach neu aufgestellt werden. Der Action-Kracher läuft heute um 20:15 Uhr auf Vox.

Selbst mit Dwayne Johnson: Action-Flop im TV versenkt ein ganzes Universum

Dabei hatte der Nachfolger des mittelprächtig erfolgreichen G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra eigentlich eine Menge guter Anlagen: Eine Story-Frischzellenkur rund um die von Fiesling-Trupp Cobra korrumpierten USA, Johnson mit einem der besten Rollennamen seiner Karriere ("Roadblock"), Bruce Willis als Übervater der Elitekrieger und ein dickes Budget von 130 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ). Doch das reichte offenbar nicht aus.

Schaut euch hier den Trailer zu G.I. Joe - Die Abrechnung an

G.I. Joe 2 - Trailer (Deutsch) HD

Denn als Die Abrechnung schließlich erschien, war die Reaktion an Kinokassen und Kritikerspalten in erster Linie eines: mau. "Überwältigt von pausenloser Action und zu sinn- und geistlos für einen bleibenden Eindruck", gibt die Aggregatorenseite Rotten Tomatoes etwa das 29%-Echo des Kritiker:innen-Konsens wider.

Die Zahlungswilligkeit der Zuschauermassen folgte dieser Einschätzung offenbar, denn der Action-Film spielte weltweit nur etwa 375 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo ). Das mag nach viel klingen, ermöglicht bei 130 Millionen Budget allerdings höchstens eine finanzielle Nullrechnung. Zumal mit dem bereits zweiten G.I.Joe-Anlauf nicht einfach nur ein Achtungserfolg erreicht werden sollte: Ziel war die Gründung einer erfolgreichen Film-Reihe mit Spielzeug-Hintergrund, vergleichbar etwa mit den Hochzeiten des Transformers-Franchise.

Katastrophe für Fans: Transformers 7 war schon fertig und jetzt das

Daran schlitterte der Film trotz The Rock so weit vorbei, dass es acht Jahre dauerte, bis man mit Snake Eyes: G.I. Joe Origins einen kompletten Neustart des Universums wagte. Doch auch der scheiterte an den Kinokassen (via The Numbers ). Womöglich sind manche Franchises nicht für den Erfolg gemacht. Trotz Dwayne Johnson und allem.

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

Wie gefällt euch G.I. Joe - Die Abrechnung?