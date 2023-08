Heute im TV: Gewaltiger Superhelden-Film, der in nur 45 Minuten entwickelt wurde, aber über 400 Millionen Dollar verschlang

Heute kommt einer der teureren Marvel-Filme im Fernsehen, dessen Macher in der Kneipe innerhalb von 45 Minuten die Idee für die Story entwickelte.

Heute Abend könnt ihr einen gewaltigen Superhelden-Film im Fernsehen schauen über eine Künstliche Intelligenz, die die Welt retten möchte. Allerdings will sie dafür die Menschheit ausrotten. Das können Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) und Hawkeye (Jeremy Renner) natürlich nicht durchgehen lassen. Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron (2015) heißt der Film, der überaus erfolgreich war und trotzdem einen schlechten Ruf genießt.

Joss Whedon zimmerte die Ultron-Story in 45 Minuten zusammen

Joss Whedon saß bei Marvel's The Avengers auf dem Regiestuhl, aber eine Rückkehr für die Fortsetzung war keine ausgemachte Sache. In dem Buch "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe" erklärte er laut CBR : "Ich dachte, ich wollte das nie wieder tun. [...] Ehrlich gesagt, war es ein sehr schwieriger Prozess." Irgendwann fand sich Whedon in einem britischen Pub wieder, wo ihn eine SMS von seinem Agenten erreichte, die eine einfache Frage enthielt:



Willst du bei Avengers 2 Regie führen?

Disney Age of Ultron

Whedon antwortete: "Lass uns das machen!" Laut seiner Beschreibung kam ihm in diesem Moment eine Idee nach der anderen und in unter einer Stunde hatte er laut CBR die Idee für Age of Ultron entwickelt.

Age of Ultron genießt heute einen eher schlechten Ruf

Die Geschichte von Tony Stark, der in seinem Weltverbesserungswahn aus Versehen den Bösewicht Ultron erschafft, klingt auf dem (Servietten-)Papier eigentlich spannender als beispielsweise die Invasions-Story aus dem ersten Avengers-Film. Trotzdem gilt "Ultron" den Zahlen nach als unbeliebtester Avengers-Film.

Disney Age of Ultron

Bei Moviepilot hat er die schlechteste Durchschnittswertung der Marvel-Team-Ups (7,1 Punkte), bei Rotten Tomatoes den schlechtesten Prozentsatz positiver Kritiken (76%) und an den Kinokassen schnitt er schwächer ab als sein Vorgänger sowie Infinity War und Endgame. Mit einem Budget von über 400 Millionen Dollar (via Disney ) spielte er weltweit trotzdem 1,4 Milliarden Dollar ein.

Mehr über Marvel: Thors wichtigste Mission in den Avengers-Filmen wurde einfach vergessen

Manohla Dargis schrieb damals in der New York Times :

Für eine Marvel-Agnostikerin wie mich ist das Interessanteste an Age of Ultron, dass man spürt, dass Whedon, der mit dem ersten Avengers-Film geholfen hat, eine universelle Verdienstmaschine zu bauen, sich nun mächtig und rührend bemüht hat, diesem Ungetüm etwas Leben einzuhauchen. Es ist ihm gelungen und es ist ihm nicht gelungen – in einem Film, der abwechselnd ein kurzweiliges und langweiliges Durcheinander von Geplapper und Kämpfen ist, die sich in Nahaufnahmen in Gesichter oder in längeren Einstellungen in Körper verwandeln.

Ich war so niedergeschlagen von dem Prozess. [...] Ich denke, das hat dem Film, dem Studio und mir selbst einen schlechten Dienst erwiesen.

So kannst du Avengers: Age of Ultron schauen

Whedon sprach später über die Anstrengungen der Produktion. Gegenüber Variety erklärte er 2016:

Age of Ultron kommt am heutigen Sonntag, den 20. August ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Wer nicht bis 23 Uhr inklusive Werbe-Unterbrechung vor dem Fernseher sitzen will, kann den Marvel-Blockbuster im Abonnement von Disney+ streamen.

