Thors wichtigste Mission in den Avengers-Filmen wurde einfach vergessen

Auch wenn im MCU alles verbunden ist, laufen einzelne Handlungsstränge manchmal ins Leere. Ein Beispiel ist eine wichtige Thor-Vision aus Avengers 2, die danach keine Rolle mehr spielte.

Im Marvel Cinematic Universe ist es gar nicht mehr so einfach, bei über 20 Filmen und Serien den Überblick zu behalten. So scheint es manchmal aber auch den Verantwortlichen hinter der Kamera zu gehen, wenn wir auf manche Szenen im MCU zurückblicken.

Eine extrem wichtige Thor-Mission aus Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron wurde laut Digital Spy zum Beispiel komplett fallen gelassen.

Thor-Mission spielte im dritten Solofilm plötzlich keine Rolle mehr

Im zweiten Avengers-Blockbuster gibt es eine kurze Szene, in der Thor (Chris Hemsworth) neben Erik Selvig (Stellan Skarsgård) in eine Höhle läuft, ein Bad nimmt und dabei eine Vision hat. Darin sieht er unter anderem alle Infinity-Steine. Dieser entscheidende Wissensvorsprung liefert ihm gleichzeitig die wichtigste Mission – die danach jedoch überhaupt keine Rolle mehr spielt.

In Thor 3: Tag der Entscheidung, der von Taika Waititi inszeniert wurde und den Marvel-Helden so komödiantisch wie nie zeigte, wird diese Vision nur nebenbei nochmal erwähnt. Thor meint hier, er hätte die Suche nach den Infinity-Steinen nach kurzer Zeit erfolglos aufgegeben.

Das ergibt aber wenig Sinn, da er die Steine in seiner Vision klar vor sich gesehen hat. Waititi wollte den Thor-Solofilmen aber ohnehin seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Daher wurde die kurze Vision in Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron vermutlich bewusst ignoriert, damit der Regisseur eigenständiger vorgehen konnte. Oder es wurde eben einfach vergessen.

