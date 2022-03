Heute im TV: Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat sich in diesem Horrorfilm neu erfunden

Nach dem Ende von Harry Potter war die große Frage, was die Stars der Fantasy-Reihe als Nächstes machen werden. Hauptdarsteller Daniel Radcliffe überraschte mit einem ziemlich guten Horrorfilm.

Ein Blick in die Filmgeschichte beweist: Nur weil ein Film oder eine Reihe erfolgreich ist, bedeutet das lange nicht, dass die Schauspielenden eine ebenso glorreiche Karriere haben. Besonders bei Kinderstars ist das oft zu erleben. Nach dem Ende von Harry Potter setzte Daniel Radcliffe alles daran, um diesem Schicksal zu entgehen.

Limitierte Harry Potter-Box: Hier bei Amazon bestellen Zu Amazon Jetzt sichern

Eine Dekade lang haben wir ihn als Jungen, der überlebte, auf der großen Leinwand gesehen. In seinem ersten Film nach Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 überraschte er mit einer mutigen Entscheidung: Radcliffe ließ das Blockbuster-Kino für den Horrorfilm Die Frau in Schwarz hinter sich.

Heute im TV: Die Frau in Schwarz läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI. Direkt im Anschluss folgt Teil 2, der allerdings ohne Radcliffe in der Hauptrolle auskommt. Die Wiederholungen gibt es nachts ab 01:35 Uhr.

Von Hogwarts zum Horror: Daniel Radcliffe begeistert in Die Frau in Schwarz

Die Geschichte spielt zu Beginn des 20. Jahrhundert und erzählt von dem jungen Anwalt, Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) der aus London ins britische Hinterland kommt, um den Besitz einer verstorbenen Witwe aufzulösen. Dazu gehört auch ein Anwesen, das verkauft werden will, jedoch viele Geheimnisse in sich birgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Frau in Schwarz schauen:

Die Frau in Schwarz - Trailer (Deutsch) HD

Arthur muss schnell feststelle, dass er an diesem trostlosen Ort nicht willkommen ist. Merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. Besonders die Begegnung mit einer Frau, die sich in Schwarz hüllt, bereitet ihm schlaflose Nächte. Ehe sich Arthur versieht, findet er sich in einem einzigen Albtraum wieder – und es gibt kein Entkommen.

Zum Weiterlesen: Daniel Radcliffes nächster Film dürfte sehr bizarr werden

Der von Eden Lake-Regisseur James Watkins inszenierte Horrorfilm setzt vor allem auf eine unbehagliche Atmosphäre und verbeugt sich vor den Klassikern aus Gruselschmiede Hammer Film Productions. Das legendäre Studio steht ebenfalls hinter Die Frau in Schwarz und gewährte Radcliffe eine großartige Bühne, um sich weit abseits von Hogwarts auf der Leinwand zu behaupten.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Konnte euch Daniel Radcliffe in Die Frau in Schwarz überzeugen?