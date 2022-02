Harry Potter-Star komplett verändert: Seht Daniel Radcliffe in einer seiner abgefahrendsten Rollen

Daniel Radcliffe begeistertin seiner Karriere nach Harry Potter einmal mehr mit einem ungewöhnlichen Projekt. In einem Biopic wird er "Weird Al" Yankovic spielen.

Seit dem Ende der Harry Potter-Reihe probiert sich Daniel Radcliffe in den unterschiedlichsten Genres aus, angefangen bei RomComs über Survival-Thriller bis hin zum Waldausflug als pupsende Leiche. Sein neustes Projekt klingt nicht weniger abgefahren: Für ein Biopic schlüpft er in die Rolle von 'Weird Al' Yankovic.

Limitierte Harry Potter-Box: Hier bei Amazon bestellen Zu Amazon Jetzt sichern

Im Januar wurde der Film angekündigt. Nun erreicht uns das erste Bild aus Weird: The Al Yankovic Story und zeigt uns Radcliffe in der Titelrolle. Hawaiihemd, gelocktes Haar und tief sitzende Brille: Es sieht ganz so aus, als haben wir es mit einer der bisher ambitioniertesten Transformationen des Schauspielers zu tun.

Von Harry Potter zum Musiker-Biopic: Das erste Bild von Raniel Radcliffe als "Weird Al" Yankovic

Radcliffe kommentiert die Veröffentlichung des ersten Bilds aus Weird: The Al Yankovic Story wie folgt (via Hollywood Reporter ):

Das Tragen des Hawaiihemdes ist eine große Verantwortung, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme, und ich fühle mich geehrt, endlich mit der Welt die absolut 100 Prozent unanfechtbar wahre Geschichte von Weird Als verdorbenem und skandalösem Leben zu teilen.

© Roku Daniel Radcliffe als "Weird Al" Yankovic

Da Yankovic vor allem als Musiker bekannt ist, kann Radcliffe seine musikalischen Talente unter Beweis stellen. Yankovic selbst ist auch in den Film involviert. Gemeinsam mit Eric Appel schrieb er das Drehbuch. Appel, der bereits in Comedy-Serien wie Son of Zorn und Die Hart involviert war, übernimmt zudem die Regie.

Wer genau ist "Weird Al" Yankovic? Mit Parodien von Songs von Michael Jackson (Eat It) und Madonna (Like a Surgeon) wurde er berühmt. Darüber hinaus hat er eigene Lieder geschrieben. In Film und Fernsehen war er mit UHF - Sender mit beschränkter Hoffnung und The Weird Al Show vertreten.



Laut offizieller Beschreibung erforscht Weird: The Al Yankovic Story sämtliche Facetten des abgefahrenen Lebens seines Protagonisten und hält sich dabei nicht zurück. Offenbar soll einer der eigenwilligsten Ikonen der Popkultur ein würdiges Denkmal geschaffen werden. In den USA erscheint der Film auf dem Streaming-Dienst The Roku Channel. Über eine hiesige Veröffentlichung ist noch nichts bekannt.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar

Welche Serien startet im Februar 2022 neu auf Netflix, Amazon und Co. und sind einen Blick wert? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcast Streamgestöber durchforsten wir das Angebot der einzelnen Streaming-Dienste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla oder Will Smiths dramatisches Der Prinz von Bel-Air-Reboot: Wir haben die 20 größten Serien-Highlights des Monats zusammengetragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Seid ihr gespannt auf das Weird Al-Biopic mit Daniel Radcliffe?