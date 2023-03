Heute im TV: Horror-Kracher mit Schock-Szene, die so gut ist, dass sie nach 14 Jahren nochmal viral ging

Heute könnt ihr im TV einen der gemeinsten Horror-Filme der letzten 15 Jahre sehen. Der Beweis für den Sonderstatus von Drag Me to Hell: Seine beste Szene wird immer noch gefeiert.

Manche Horror-Filme werden sofort wieder vergessen, andere nach ein paar Jahren. Drag Me to Hell aus dem Jahr 2009 befindet sich auf dem besten Wege, ein moderner Klassiker des Genres zu werden. Der Schocker von Horror-Meister und Spider-Man-Regisseur Sam Raimi läuft heute um 23.00 Uhr bei RTLZWEI im TV. Erst vor wenigen Tagen verbreitete sich die vielleicht verstörendste Szene erneut im Internet.

Worum geht es in Drag me to Hell und warum ist er so gut?

Drag me to Hell - Trailer 1 (Deutsch)

Christine Brown (Alison Lohman) führt ein glückliches Leben mit ihrem Freund (Justin Long). Als Sachbearbeiterin einer Bank entscheidet sie, wer einen Kredit bekommt – und wer nicht. Bei einer geheimnisvollen alten Frau, die sie um Hilfe anfleht, bleibt sie hart – beeinflusst von ihrem Chef, der ihr eine Beförderung in Aussicht stellt, wenn sie nur ihre innere Samariterin vergisst. Die Konsequenz: Die jetzt obdachlose Frau belegt sie mit einem mächtigen Fluch. (Im Heimkino: Der beste Sci-Fi-Horror 2022, Krieg der Welten trifft Der weiße Hai *)

Sam Raimi hat großen Spaß daran, Christine durch eine Hölle auf Erden zu schicken. Die junge Frau, die kurz ihre Moral vergessen hat, wird für ihre Entscheidung nach allen Regeln der Kunst bestraft. Drag me to Hell ist kein reiner Schocker, sondern ein Film ganz in der Tradition des Schöpfers der Evil Dead-Reihe: Viele der Grusel- und Ekel-Szenen kippen ins Bizarre, ohne, dass die Atmosphäre unter dem subtilen Humor leiden würde. Am eindrücklichsten ist aber die Konsequenz, mit der Raimi die Hauptfigur durch den Karma-Fleischwolf jagt – bis zum bitteren Ende. (Lest hier die versteckte Bedeutung von Drag me to Hell nach)

Achtung, es folgen nun Spoiler.

Diese Szene aus Drag me to Hell sorgt 14 Jahre später für Schweißausbrüche bei Twitter

Letzte Spoiler-Warnung: Am Ende des Films wiegt sich Christine in dem Glauben, den Fluch der alten Frau gebrochen zu haben. Sie ist gerettet und kann ihr Leben geläutert weiterleben, denkt sie. Da schlägt der Film einen letzten Twist an: Die Hauptfigur wird auf einem Bahngleis in eine Art Höllenschlund gezogen: Drag me to Hell, aber wörtlich gemeint. Die entsprechende Szene ging vor wenigen Tagen nochmal bei Twitter viral:

Die Sequenz ist maximal grausam, in erster Linie natürlich gegenüber Christine. Sie entlässt aber auch die Zuschauenden mit einem Schlag in die Magengrube. Bei den Horror-Fans, die den Post kommentierten, riss sie entsprechend alte Traumata wieder auf.

