Heute im TV: Jennifer Lawrence wurde vor diesem Sci-Fi-Flop gewarnt und hat trotzdem mitgespielt

Heute läuft ein Sci-Fi-Film mit Jennifer Lawrence im TV. Eine Freundin warnte die Schauspielerin vor der Rolle, aber der Star wollte es nicht hören.

Manche Flops erkennt man aus der Ferne. Ein solches Talent scheinen zumindest ein paar Kreative zu besitzen. Etwa Mega-Star Adele, die ihre Bekannte Jennifer Lawrence davor warnte, eine Rolle im Sci-Fi-Blockbuster Passengers zu übernehmen. Aber der Tribute von Panem-Star ignorierte das Urteil der Musikerin. Und schlitterte ins Verderben.

Im TV: Sci-Fi-Kracher mit Jennifer Lawrence, der aus mehreren Gründen floppte

Passengers dreht sich um Jim (Chris Pratt) und Aurora (Lawrence), die sich im Kälteschlaf auf dem Weg zu einem neuen erdähnlichen Planeten befinden, um dort leben zu können. Eine Fehlfunktion sorgt aber dafür, dass sie 90 Jahre zu früh an Bord ihres Raumschiffes aufwachen und nicht mehr in ihre Schlafkammern zurückkehren können. Sie richten sich darauf ein, ihr gesamtes Leben in Zweisamkeit zu verbringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Passengers an:

Passengers - Trailer (Deutsch) HD

Passengers fiel bei vielen Kritiker:innen durch (via Metacritic ). Finanziell entwickelte er sich zwar nicht zur Katastrophe (mehr dazu bei The Numbers ), mit Blick auf das Blockbuster-Budget des Films hätten aber viele Beobachter:innen ein höheres Einspielergebnis erwartet. Adele erkannte den Ausgang der Ereignisse offenbar schon vorher, wie Lawrence der New York Times erzählte:

Adele hatte mir gesagt, dass ich [Passengers] nicht machen soll! Sie meinte: 'Ich habe das Gefühl, dass Weltraumfilme die neuen Vampirfilme sind.' Ich hätte auf sie hören sollen.

Über den Vampirfilm-Vergleich lässt sich streiten. Fest steht aber, dass sich Passengers in keiner Hinsicht zu einem glänzenden Hit entwickelte. Geradezu verschrien ist seit Kinostart das angebliche Anliegen der Filmemacher, einen rücksichtslosen Übergriff zu romantisieren, wie Collider erklärte. Insofern täte Lawrence wohl gut daran, künftig ihre Ratgeberin Adele zu konsultieren.

Wann läuft Passengers im TV?

Passengers läuft am heutigen Samstag, den 3. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf VOX. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Film auch am 4. Februar um 14.45 Uhr nachholen. Neben Lawrence und Pratt ist unter anderem Laurence Fishburne (Matrix) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.