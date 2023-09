Heute im TV: Kevin Costners 180-Minuten-Epos hat ein ganzes Genre neu belebt, aber zuerst wollte es niemand sehen

Heute läuft ein Hit im TV, der mithalf, ein ganzes Genre wieder ins Kino zu bringen. Kevin Costner musste für die Produktion hart kämpfen, aber am Ende stand sein erfolgreichster Film.

Der Western starb zu Beginn der 1980er einen spektakulären Tod. Jahrelang traute sich niemand an das Genre heran. Bis Der mit dem Wolf tanzt. Kevin Costners 181 Minuten-Epos zählt zu den Filmen, die Cowboy-Abenteuer in den 1990ern wieder populär machten. Bis heute ist es Costners erfolgreichster Film (via The Richest ). Heute läuft er im TV.

Im TV: Von Kevin Costners erfolgreichstem Film wollte zuerst niemand etwas wissen

Der kriegsversehrte US-Soldat John Dunbar (Costner) lässt sich Anfang der 1860er Jahre an die US-amerikanische Frontier versetzen, die direkt an die Siedlungsgebiete indigener Stämme grenzt und als brandgefährlich gilt. Nach brenzligen Annäherungsversuchen mit dem lokalen Lakota-Stamm lernt er schließlich ihre Traditionen kennen. Und hinterfragt mehr und mehr den zivilisatorischen Anspruch seiner weißen Kultur.

Neue Constantin Film Kevin Costner in Der mit dem Wolf tanzt

Der mit dem Wolf tanzt wurde 1990 ein gewaltiger Kino-Hit (via The Numbers ) und gewann sieben Oscars, darunter auch den Preis für den besten Film. Kurz zuvor hatte Costner um die Produktion kämpfen müssen, wie die L.A. Times berichtet. Nach dem berüchtigten Desaster von Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel galt der Western als Kassengift. Der mit dem Wolf tanzt half maßgeblich dabei, das Genre zurück ins Kino zu bringen.

Wann läuft Der mit dem Wolf tanzt im TV?

Der mit dem Wolf tanzt läuft am heutigen Sonntag, den 3. September 2023, um 23.00 Uhr auf RTL II. Neben Costner ist unter anderem Graham Greene (Wind River) vor der Kamera zu sehen.

