Heute im TV: Kriegsfilm-Exzess mit Sylvester Stallone, der den Regisseur aus völlig bizarrem Grund feuerte

Heute gibt es die volle Packung Action im TV: Sylvester Stallone mischt ganz vorne mit und hat sogar den ersten Regisseur gefeuert – aus komplett absurdem Grund.

Nachdem wir euch erst vor Kurzem Rambo und Rambo II ans Herz gelegt haben, darf der dritte Teil der Reihe natürlich nicht fehlen. Heute könnt ihr euch im TV von den Qualitäten dieser Action-Eskalation überzeugen. Als Schmankerl verraten wir euch auch noch, wieso Sylvester Stallone den ersten Rambo III-Regisseur gefeuert hat.

Heute im TV: Darum geht's in der Action-Eskalation in Rambo III mit Sylvester Stallone

Dem Vietnam-Veteranen John Rambo ist einfach kein Ruhestand vergönnt. Eigentlich lebt er mittlerweile zurückgezogen in einem thailändischen Kloster, wird aber auch dort von Colonel Sam Trautman heimgesucht und erneut für einen Spezialauftrag rekrutiert. Dieses Mal muss er nach Afghanistan und soll mit den Mudschahedin gegen die Soviet-Armee kämpfen.

Erst als Trautman in Gefangenschaft gerät, willigt Rambo ein und plant, seinen früheren Mentor zu befreien. Mithilfe des Waffenhändlers Mousa gelangt der Elite-Kämpfer über Pakistan nach Afghanistan, wo er es im Alleingang mit den sowjetischen Truppen von Colonel Zaysen aufnimmt.

Was in Rambo 3 aber wirklich zählt, ist die blanke Action. Teil 3 verfolgt den mit Rambo 2 eingeschlagenen Weg konsequent weiter und pfeift auf sämtliche Nuancen, die es noch im ersten Film gab. Hier wird mit dem Panzer volles Rohr auf Hubschrauber gefeuert und geklärt, was blaues Licht eigentlich macht (Spoiler: Es leuchtet blau!).

StudioCanal John Rambo erklärt in Rambo 3 furztrocken, was es mit dem Licht auf sich hat.

Sylvester Stallone hat den Rambo 3-Regisseur wegen zu hübscher Feinde gefeuert

Klingt komisch, ist aber so: Ursprünglich sollte Regisseur Russell Mulcahy gefährlich aussehende Schauspieler casten. Was Sylvester Stallone dann allerdings zu Gesicht bekam, hat ihm so wenig gefallen, dass er den Regisseur gefeuert hat, wie er Ain't It Cool erklärt.

Er ist zwei Wochen vor mir nach Israel gegangen, mit der Aufgabe, zwei Dutzend brutal aussehende russische Truppen zu casten. Ihr Anblick sollte das Blut in den Adern gefrieren lassen. Aber als ich am Set ankam, hatte er zwei dutzend blonde, blauäugige Schönlinge ausgewählt, die den Verlierern eines Surf-Wettbewerbs ähnelten.



Rambo hat natürlich keine Angst vor etwas Konkurrenz, aber von drittklassigen Models attackiert zu werden, wäre womöglich ein Feind, der ihn übermannt. Ich erklärte Russell meine Enttäuschung, aber er war ganz anderer Meinung. Also bat ich ihn und seine Chiffon-Armee, das Feld zu räumen.

Ähnlich atemlose und brachiale Action, nur mit einem Sci-Fi-Twist bietet einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten zehn Jahre. Nachdem wir lange Zeit dachten, die geplante Fortsetzung würde nicht mehr kommen, sieht es jetzt so aus, als sei sie nach Jahren in der Produktionshölle doch noch nicht tot.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Rambo 3?



Am heutigen Donnerstag, den 11. Juli, könnt ihr euch Rambo III um 22:50 Uhr auf Vox zu Gemüte führen. Der Spaß läuft dort dann bis um 0:40 Uhr. Laut Schnittberichte handelt es sich dabei allerdings um die um 6:48 Minuten gekürzte FSK 16-Fassung.

Die ungekürzte Version könnt ihr euch aber beispielsweise im Stream ansehen. Das geht zum Beispiel mit einem Amazon Prime-Abo, bei Magenta TV, Apple TV, Maxdome oder Google.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.