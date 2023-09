Heute im TV: Kult-Fantasy-Horror mit Kiefer Sutherland, der 2 Fortsetzungen erhalten hat, die niemand kennt

Heute läuft ein gefeierter Fantasy-Horror-Film der 80er im TV. Über 20 Jahre später bekam er zwei Sequels, die kaum jemand mitbekommen hat.

Manche Filme sollten einfach allein bleiben. The Lost Boys mit Kiefer Sutherland ist so ein Fall. Der Fantasy-Horror-Kult von Batman Forever-Regisseur Joel Schumacher wurde berechtigterweise von Fans und Kritiker:innen gefeiert. Und bekam in den 2000ern überraschend zwei Fortsetzungen, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind.

Im TV: Kiefer Sutherland in einer Horror-Fantasy, die zur Trilogie wurde

The Lost Boys dreht sich um den jungen Michael (Jason Patric), der mit seiner Familie in einen kleinen kalifornischen Ort gezogen ist. Dort wird er auf eine faszinierende Gruppe von Bikern um David (Sutherland) aufmerksam. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Vampire, aber das schreckt Michael nicht ab.

Schumachers Film wurde 1987 zum Kino-Hit und bekam viele positive Kritiken (via Metacritic ). Pläne für ein Sequel in den 90ern scheiterten, erst 2008 und 2010 erschienen mit The Lost Boys 2: The Tribe und Lost Boys: The Thirst zwei Fortsetzungen. Viele Kritiker:innen ignorierten den zweiten und dritten Teil allerdings völlig, wie auf Rotten Tomatoes zu sehen ist. Kult ist definitiv nur Teil 1.

Wann läuft The Lost Boys im TV?

The Lost Boys läuft am heutigen Sonntag, den 10. September 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Horrorfilm um 2.20 Uhr nachholen. Vor der Kamera ist neben Patric und Sutherland unter anderem Corey Feldman (Stand by Me) zu sehen.

