Zombie-Traum wird nach 14 Jahren wahr: Legendäre Horror-Reihe stand vor dem Aus und kriegt jetzt doch ihr ersehntes Finale

Eine der berühmtesten Horror-Reihen aller Zeiten blieb bis vor kurzem unvollendet. Jetzt soll doch noch Teil 7 des Horror-Franchises kommen. Und einen Regisseur gibt es auch schon.

Zombie Horror soll mit einer Mischung aus The Last of Us und Lost enden

Wie unter der Hollywood Reporter berichtet, wird Brad Anderson die Regie des Horrorfilms übernehmen. Anderson führte unter anderem bei Psycho-Thriller Der Maschinist und einzelnen Folgen diverser Serien wie Peacemaker oder The Wire Regie.

Wie JoBlo zitiert, soll Twilight of the Dead auf einer tropischen Insel spielen, in denen die letzten Reste der Menschheit zwischen verschiedenen Zombie-Fraktionen ums Überleben kämpfen.

Wann kommt Twilight of the Dead nach Deutschland?

Laut Hollywood Reporter-Bericht beginnen die Dreharbeiten zu Twilight of the Dead im Herbst 2023. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung ab Frühjahr 2025.

