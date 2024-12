Heute im TV: Legendärer Gruselhaus-Thriller, der Steven Spielberg, Martin Scorsese und viele andere beeinflusste

Heute Abend könnt ihr einen echten Kultfilm im TV schauen, dessen Haunted House-Grusel sogar Tobe Hoopers und Steven Spielbergs Poltergeist beeinflusste.

Die kanadische Filmindustrie steht im Schatten des großen Nachbars Hollywood, aber macht trotzdem immer wieder mit kleinen, aber feinen Kultproduktionen von sich reden. Eine davon ist der 1980 erschienene Gruselhaus-Klassiker Das Grauen mit George C. Scott in der Hauptrolle, den ihr heute Abend schauen könnt. Und das lohnt sich.

Die Story von Das Grauen geht angeblich auf wahre Erlebnisse zurück

Autor Russell Hunter ließ sich nach eigenen Aussagen von echten Erlebnissen in einer Villa inspirieren, als er die Grundzüge der Story von Das Grauen ersann. Filmlegende George C. Scott (Patton, Dr. Seltsam) spielt den New Yorker Komponisten John Russell, der nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter in ein weitläufiges Anwesen nahe Seattle zieht.

Schon bald häufen sich unerklärliche Ereignisse und Erscheinungen. Gemeinsam mit der ortskundigen Claire Norman (Trish Van Devere) kommt John dem Geist eines sechsjährigen Jungen auf die Spur, der zu Lebzeiten von seinem eigenen Vater ermordet wurde. Die schauerliche Geschichte reicht bis in die Gegenwart und fordert ihre Opfer.

So könnt ihr den Horror-Klassiker heute Abend im TV schauen

Das Grauen aka The Changeling läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 6,3 von 10 Punkten und über 300 Bewertungen gehört der Horror-Film dazu.

Ihr könnt den Film am heutigen 12. Dezember ab 22:42 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV anschauen, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Pluto TV nutzt ihr per App auf dem Fernseher oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Das Grauen heute ab 22:42 Uhr hier im Stream:

Solltet ihr keine Zeit haben, könnt ihr den Film jederzeit im On-Demand-Angebot von Pluto TV nachholen.

Steven Spielberg nutzte Das Grauen für die Vorbereitung von Poltergeist

Der ehemalige Moviepilot-Autor Rajko Burchardt schrieb in seinem Kommentar zum Film:

Mit Liebe zum Detail arrangiert, außerordentlicher Sorgfalt im Pacing und virtuosen Schauermomenten zieht Peter Medak alle Register gekonnter Genreultrakunst: Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen, Spiegel, die aus unerklärlichen Gründen zerspringen, ein knarrender Rollstuhl, der sich munter durchs alte Anwesen schiebt. Und dann auch noch ein geheimes Obergeschoss, in dem gar Schlimmes geschah. Aber: Dank einer verspielten Kamera, effektiver Tongestaltung und nicht zuletzt Mut zum Sentiment eine nicht im Geringsten angestaubte Spukhausreplik.

Über die Jahre hat Das Grauen viele berühmte Bewunderer gesammelt. So soll Produzent Steven Spielberg den Film mehrfach zur Vorbereitung für den Haunted House-Kracher Poltergeist der Crew gezeigt haben, wie Das Grauen-Regisseur Medak IndieWire 2018 verriet.

Martin Scorsese platzierte Das Grauen auf Platz 6 seiner Liste der gruseligsten Filme überhaupt (laut DailyBeast stand Bis das Blut gefriert auf Platz 1, der wiederum Das Grauen inspirierte). Kollege Guillermo del Toro bezeichnete den Film ebenfalls als Meisterwerk und listete ihn unter seinen liebsten Geistergeschichten.

Es gibt als genügend Gründe, Das Grauen nachzuholen, und heute Abend habt ihr Gelegenheit dazu.