Heute im TV: Legendärer Sci-Fi-Horror-Trash mit Kevin Bacon, der 6 (!) Fortsetzungen erhalten hat

Auf der großen Leinwand war er ein Flop. Im Heimkino sind die Zahlen explodiert. Heute Abend könnt ihr einen kultigen Sci-Fi-Horror zur besten Sendezeit im Fernsehen schauen.

Als Im Land der Raketenwürmer 1990 ins Kino kam, steuerte die rund 10 Millionen US-Dollar teure Produktion auf einen großen Flop zu. Nur 17 Millionen US-Dollar konnte der Film in die Kassen spülen – zu wenig, um profitabel zu sein. Dennoch erlebte der von Kevin Bacon angeführte Film danach eine beachtliche Erfolgsgeschichte.

Kultiger Sci-Fi-Horror: Kevin Bacon kämpft im Land der Raketenwürmer ums Überleben

Alles beginnt mit einem Beben. Die ganze Welt ist in Panik. Nur die Wissenschaftlerin Rhonda LeBeck (Finn Carter) bewahrt Ruhe und begibt sich in die kleine Wüstenstadt Perfection. Hier vermutet sie die Ursache für das Beben und soll nicht enttäuscht werden. Unter der Erde schlummert eine Kolonie von mutierten Riesenwürmern.

Ehe sich LeBeck versieht, zermalmen die ekligen Giganten alles, was ihnen in den Weg kommt. Mit rasender Geschwindigkeit machen sie Perfection platt. Doch so leicht gegeben die Einwohner:innen der Kleinstadt nicht auf. Angeführt von Valentine McKee (Kevin Bacon) und Earl Bassett (Fred Ward) leisten sie Widerstand.

Hier könnt ihr den Trailer zu Im Land der Raketenwürmer schauen:

Im Land der Raketenwürmer - Trailer (Deutsch)

Obwohl Im Land der Rakentenwürmer aka Tremors im Kino floppte, verwandelte sich der Film im Heimkino in einen gefragten Titel. Sechs Fortsetzungen sind zwischen 1996 und 2020 als Direct-to-DVD-Veröffentlichung erschienen.

Alle Tremors-Filme im Überblick:

Darüber hinaus wurde das Konzept 2003 als Serie adaptiert, jedoch mit wenig Erfolg. Nach einer Staffel wurde die Serie abgesetzt. Eine weitere Serie, die 2015 angekündigt wurde, scheiterte noch vor Produktionsstart.

Wann läuft Im Land der Raketenwürmer im TV?

Im Land der Raketenwürmer läuft heute Abend, am 20. November 2023, um 20:40 Uhr auf ProSieben MAXX. Die Ausstrahlung geht bis 22:30 Uhr und wird nachts um 02:20 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Joyn+ im Streaming-Abo schauen.

