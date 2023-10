Heute im TV: Legendäres Trash-Fantasy-Abenteuer über den vielleicht größten Monster-Mythos der Menschheitsgeschichte

Es ist Freitag! Das bedeutet, dass uns heute wieder eine neue Ausgabe von SchleFaZ erwartet. Gezeigt wird ein eiskalter Trash-Fantasy-Film aus den 1970er Jahren.

Gibt es ihn wirklich? Oder ist er nur erfunden? Um kaum ein anderes Ungeheuer ranken sich so viele Mythen wie um den Yeti, einen gigantischen Schneemenschen, der in der Wildnis sein Unwesen treibt. Kein Wunder, dass diese legendäre Figur schon mehrmals ihren Weg auf die große Leinwand gefunden hat.

1977 wurde der Yeti zur Titelfigur des italienisch-kanadischen Fantasy-Abenteuers Yeti – Der Schneemensch kommt, das für seinen trashigen Charme bekannt ist. Entstanden ist der Film damals kurz nach der King Kong-Neuauflage 1976. Heute Abend könnt ihr die Ankunft des furchteinflößenden Schneemenschen im Fernsehen schauen.

Trashiges Fantasy-Abenteuer mit Horror-Monster: Der Yeti wütet auf den Spuren von King Kong

Die Geschichte erinnert in ihren groben Zügen sehr stark an King Kong: An der Küste von Neufundland wird im Packeis ein eingefrorener Yeti (Mimmo Crao) entdeckt. Prof. Henry Wassermann (John Stacy) kann seinen Augen kaum glauben. Doch dann tritt der Industrielle Morgan Hunnicut (Edoardo Faieta) mit einem fiesen Plan auf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Yeti schauen:

Yeti - Der Schneemensch kommt - Trailer (Deutsch) HD

Hunnicut sieht in der Entdeckung vor allem eines: Geld. Der Yeti wird nach Kanada gebracht und aufgetaut. Nach einer Ewigkeit im Eis findet sich das riesige Wesen plötzlich im 20. Jahrhundert wieder und ist komplett überwältigt von all den Eindrücken. Es dauert nicht lange, bis die große Katastrophe beginnt.

In jeder Sekunde des Films ist zu spüren, dass Yeti – Der Schneemensch kommt ein großes Monster-Ereignis sein will. Das Budget war diesem Anspruch jedoch nicht gewachsen. Angefangen beim billigen Yeti-Kostüm bis hin zum absolut unecht wirkenden Modellhubschrauber: hier wurde an allen Ecken und Kanten gespart.

Trash-Highlight bei SchleFaZ: Wann läuft Yeti im TV?

Yeti – Der Schneemensch kommt läuft am 27. Oktober 2023 um 22:00 Uhr auf Tele 5. Der Film wird im Rahmen der SchleFaZ-Reihe von Oliver Kalkove und Peter Rütten ausgestrahlt, bei der es um "die schlechtesten Filme aller Zeiten" geht. Die Ausstrahlung geht bis 00:50 Uhr. Nachts um 02:15 Uhr folgt die Wiederholung auf Tele 5. Bei einem Streaming-Dienst steht der Film nicht zur Verfügung.

