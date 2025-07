Heute im TV: Mega-Action-Blockbuster mit Jason Statham, der Teil eines fast 1 Milliarde schweren Universums ist

Ursprünglich war der heutige TV-Tipp als Horror-Film geplant, in der Kinoversion jagt Jason Statham dann aber in familienfreundlicher Blockbuster-Manier den Urzeit-Giganten durch die Meere.

Action-Star Jason Statham macht nicht nur als Kurierfahrer, Auftragskiller oder Söldner eine gute Figur, sondern auch als Tiefseetaucher. In Meg muss er es mit einem gigantischen Urzeithai aufnehmen, der nicht nur in der Tiefsee sein Unwesen treibt, sondern auch an den belebten Stränden. Der Hai-Blockbuster läuft heute im TV.

Meg im TV: Jason Statham gegen den prähistorischen Superhai

Tiefseetaucher Jonas Taylor (Statham) und sein Team machen in einem streng geheimen Unterwasserlabor einen historischen Fund und wecken damit den urzeitlichen Megalodon aus seinem Jahrmillionen langen Schlaf. Mit einer Länge von über 20 Metern ist das Monster der ultimative Alptraum aus der Tiefe – und natürlich der perfekte Gegner für Statham, der in bester Action-Manier gegen den Riesenhai antreten muss.

Die Kritiken vielen gemischt aus, auch unsere Community bewertet den Film mit über 2.300 Stimmen nur mit 5,4 von 10 Punkten. Große Überraschungen sind bei Meg nicht zu erwarten, aber wer Lust auf gemütliches Popcornkino hat, bei dem man sich berieseln lassen kann, der sollte einschalten. Denn der Riesenhai bietet durchaus visuell starke Szenen und Fans von Jason Statham dürften ebenfalls auf ihre Kosten kommen.



Meg - vom Hai-Horror zum Action-Blockbuster

Zunächst war Meg als blutiges B-Movie geplant gewesen, in dem Regisseur Jon Turteltaub feinsten Hai-Horror mit Gore-Szenen inszenierte, doch kurzerhand änderte Warner Bros. seine Strategie und machte aus Meg zwar einen actionreichen, aber doch familienfreundlichen Blockbuster.

Dadurch mussten einige Szenen nachgedreht werden, weshalb das ohnehin hohe Budget noch auf 178 Millionen US-Dollar wuchs. Doch die Rechnung ging auf und Meg konnte ganze 529 Millionen Dollar einspielen. Zusammen mit dem zweiten Teil ist die Reihe fast eine Milliarde Dollar schwer. Seitdem warten die Fans auf Teil 3. Da die Filme auf der Romanreihe von Steve Alten beruhen, gäbe es genug Stoff, doch bisher wurde eine Fortsetzung nicht in Auftrag gegeben.

Wann läuft die Hai-Action Meg im TV?

ProSieben zeigt den Action-Kracher Meg am heutigen Freitag, den 18. Juli 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 20. Juli um 23:05 Uhr. Falls ihr den Film verpasst habt, könnt ihr Meg auch bei Amazon Prime im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.