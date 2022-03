Heute im TV: Nach bitterem Flop konnte Vin Diesel seine Sci-Fi-Reihe doch noch retten

Vin Diesel erobert heute in dem brutalen Science-Fiction-Film Riddick das TV-Programm. Der dritte Teil der Actionreihe stellt eine wichtige Kurskorrektur dar.

Noch vor dem ersten Fast & Furious-Abenteuer legte Vin Diesel mit Pitch Black - Planet der Finsternis einen wichtigen Grundstein für seine Karriere als Actionstar in Hollywood. In dem düsteren Science-Fiction-Film strandet ein Raumschiff auf einem unheimlichen Planeten, was der Beginn eines unerbittlichen Überlebenskampfs ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von Diesel verkörperte Riddick, der in Riddick - Chroniken eines Kriegers auf die Leinwand zurückkehrte. Wo das Original mit seinem kleinen Setting überzeugte, entfaltete sich die Fortsetzung als groß angelegtes Weltraumepos. Der dritte Teil, Riddick, brachte die Reihe zurück zu ihren Wurzeln.

Sci-Fi-Kracher: So hat Vin Diesel die Riddick-Reihe gerettet

Die Rückkehr zum Ursprung war dringend notwendig. Nicht zuletzt entpuppte sich Chroniken des Kriegers als finanzielle Enttäuschung für das Studio und beschädigte die Marke Riddick für mehrere Jahre. Erst über eine Dekade nach dem bitteren Flop meldete sich Diesel in der Rolle des wortkargen Muskelpakets zurück.

Der 2013 erschienene Riddick verabschiedet sich vom Blockbuster-Bombast des Vorgängers und konzentriert sich wieder auf den Überlebenskampf in einer garstigen Umgebung. Glühende Farben dominieren das Bild, während wir Diesels Krieger dabei beobachten, wie er sich Monstern und Menschen zugleich stellt.

Auch wenn Riddick 4 bis heute nicht offiziell angekündigt ist (Diesel hat trotzdem schon große Pläne für die Fortsetzung), hat die Kurskorrektur das Franchise stabilisiert. Bei einem überschaubaren Budget von 38 Millionen US-Dollar konnte der dritte Riddick-Film weltweit 98 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn zum Erfolg macht.

Das ist zwar weniger als die 115 Millionen US-Dollar, die Chroniken des Kriegers eingespielt hat. Der kostete allerdings auch 105 Millionen US-Dollar in seiner Entstehung – ohne zusätzliches Marketingbudget. 2004 war eine weitere Riddick-Fortsetzung undenkbar. Heute dürfen wir zumindest vorsichtig optimistisch sein.

